Bilrekonditionerare Premium biltvätt (Stockholm)
2026-04-13
Bilrekonditionerare till Platinumshine
Vi söker nu en driven och noggrann bilrekonditionerare till våra premiumanläggningar i Stockholm (Bromma & Liljeholmen).
Hos oss jobbar du med modern bilvård i ett högt tempo där kvalitet och kundnöjdhet alltid står i fokus.Publiceringsdatum2026-04-13Dina arbetsuppgifter
Invändig och utvändig biltvätt
Grovtvätt och rekonditionering
Dammsugning, rengöring och finish
Enklare kundkontakt vid behov
Vi söker dig som:
Är noggrann, effektiv och ansvarstagande
Klarar av att jobba i tempo utan att tumma på kvalitet
Är punktlig och professionell
Har rätt inställning - vi kan lära dig jobbet
Erfarenhet är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
Heltidstjänst
Trygg anställning
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Arbete i ett växande premiumkonceptOm företaget
Platinum Shine är en modern premiumaktör inom bilvård med fokus på kvalitet, effektivitet och kundupplevelse. Vi växer och söker nu fler som vill vara med på resan.Så ansöker du
Skicka din ansökan direkt via annonsen eller maila direkt till info@platinumshine.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
E-post: info@platinumshine.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rfab Sweden AB
(org.nr 559500-8698)
Liljeholmstorget Galleria (visa karta
)
117 61 STOCKHOLM Jobbnummer
