Bilrekonditionerare / Bilvårdare

HD3M AB / Städarjobb / Göteborg
2026-06-11


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Hej alla glada arbetssökare!!!
Gillar du bilar och har ögon för detaljer ,, kolla här.
Biltvätt Hawaii växer och behöver 1-2 personer i vårt team...
Har du erfarenhet inom bil tvätt branchen med rekond och har ingen rädd att jobba hård, då det är du rätt person som vi letar efter..

Publiceringsdatum
2026-06-11

Om tjänsten
Tvätt och Rekonditionering av fordon
In & Utvändig rekond
Vaxning polering
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett växande företag.
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas inom bilvård branschen

Tveka inte att skicka ditt CV till hd3m.hawaii@gmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
E-post: hd3m.hawaii@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
HD3M AB (org.nr 559410-8523)
Klangfärgsgatan 10 (visa karta)
426 52  VÄSTRA FRÖLUNDA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Biltvätt Hawaii

Jobbnummer
9959121

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