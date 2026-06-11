Bilrekonditionerare / Bilvårdare
HD3M AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2026-06-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HD3M AB i Göteborg
Hej alla glada arbetssökare!!!
Gillar du bilar och har ögon för detaljer ,, kolla här.
Biltvätt Hawaii växer och behöver 1-2 personer i vårt team...
Har du erfarenhet inom bil tvätt branchen med rekond och har ingen rädd att jobba hård, då det är du rätt person som vi letar efter..Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Tvätt och Rekonditionering av fordon
In & Utvändig rekond
Vaxning polering
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett växande företag.
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas inom bilvård branschen
Tveka inte att skicka ditt CV till hd3m.hawaii@gmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
E-post: hd3m.hawaii@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HD3M AB
(org.nr 559410-8523)
Klangfärgsgatan 10 (visa karta
)
426 52 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Biltvätt Hawaii Jobbnummer
9959121