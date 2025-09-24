Bilrekondare till vår kund i Eskilstuna!
2025-09-24
Vi söker drivna och noggranna bilrekondare till ett väletablerat företag i Eskilstuna! Har du erfarenhet av bilvård och rekonditionering och trivs i en dynamisk arbetsmiljö? Då kan detta vara jobbet för dig!
Om tjänsten:
Som bilrekondare blir du en viktig del av teamet hos en väletablerad aktör inom fordonsbranschen i Eskilstuna. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att omfatta både invändig och utvändig rekonditionering av bilar - såsom tvätt, polering, lackskydd, motortvätt och interiörvård.
Du kommer att arbeta i en varierad och stundtals tempofylld miljö där kvalitet, noggrannhet och effektivitet står i fokus. Vi söker dig som är flexibel, serviceinriktad och har ett öga för detaljer
Arbetsuppgifter:
Tvätt och vaxning av kaross
Polering och lackskydd
Rengöring av fälgar och däck
Dammsugning och rengöring av interiör
Fläckborttagning i klädsel och mattor
Motortvätt
Glasbehandling (t.ex. rutor)
Erfarenhet av bilvård och rekonditionering är krav
Körkort B meriterande.
Noggrann och kvalitetsmedveten med öga för detaljer.
Serviceinriktad och flexibel.
Flytande svenska i tal och skrift - Meriterande
Arbetstid: Dagtid
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse med kund
Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Vi erbjuder:
En heltidstjänst
En arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.
Möjlighet att arbeta för ett av de största företagen i branschen, där säkerhet och kvalitet är i fokus. Om företaget
Nexify är ett bemannings- och rekryteringsföretag med huvudkontor i Mälardalen. Vi har över ett decennium av erfarenhet inom bemanning och logistik, vilket har gett oss en stabil grund att stå på och en djup förståelse för branschens behov.
Vi strävar efter att leverera skräddarsydda och högkvalitativa lösningar för både kunder och kandidater. Vår flexibilitet och lokala förankring gör oss till en smidig och pålitlig samarbetspartner, särskilt inom logistik och produktion.
Med vårt omfattande nätverk och engagemang för att hitta rätt person för rätt uppdrag, kan vi snabbt matcha kundernas behov med de bästa kandidaterna. Vår långa erfarenhet och personliga engagemang säkerställer att vi alltid levererar lösningar som skapar långsiktiga och framgångsrika samarbeten. Välkommen till Nexify, där vi skapar framgång tillsammans! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexify bemanning & rekrytering AB
(org.nr 559499-5895), https://nexify.nu Arbetsplats
Nexify Kontakt
Leo leo@nexify.nu Jobbnummer
9525426