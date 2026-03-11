Bilrekondare till bilvårdsfirma på Kungsholmen
2026-03-11
Fordonsakademin Sverige AB
Dina arbetsuppgifter
Som bilrekondare på vår kunds bilvårdsfirma på Kungsholmen kommer du att ansvara för noggrann och effektiv rengöring, rekonditionering och ytbehandling av kunders bilar. Du arbetar i ett team i en modern tvätthall och verkstadsmiljö där fokus ligger på kvalitet, kundnöjdhet och miljöriktig hantering av kemikalier och material. I rollen ingår både invändig och utvändig rekonditionering
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utföra grundlig invändig rengöring, dammsugning, kemtvätt av textilier, rengöring av läder samt luktborttagning.
Utföra utvändig tvätt, lera- och poleringsbehandlingar, lackkorrigering och vaxning/keramisk behandling enligt företagets rutiner.
Bedöma och åtgärda mindre kosmetiska skador såsom stenskott, plast- och listerengöring samt enklare interiöra reparationer.
Använda och underhålla verktyg, maskiner och kemikalier på ett säkert och korrekt sätt samt följa säkerhetsdatablad.
Dokumentera utfört arbete i verkstadssystemet och kommunicera med kundmottagning för att säkerställa rätt leverans och information till kund.
Säkerställa ordning och renhållning i arbetsområdet samt bidra till ett gott arbetsklimat och samarbete i teamet.Kvalifikationer
Erfarenhet av bilvård och rekonditionering är ett krav
Noggrann och resultatinriktad med känsla för kvalitet och detaljer.
God kommunikationsförmåga på svenska i tal och skrift.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team samt hantera flera uppdrag parallellt.
Körkort B
Vad vi erbjuder
Arbete i en modern och välutrustad anläggning på Kungsholmen.
Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning inom rekonditionering
En inkluderande arbetsplats där kvalitet, säkerhet och kundservice värderas högt.Så ansöker du
Vi behandlar ansökningar löpande. Skicka din ansökan och CV redan idag - varmt välkommen med din ansökan!
