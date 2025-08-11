Bilplåtslagare karroserireparatör
BR Stockholm AB / Tunnplåtslagarjobb / Stockholm
2025-08-11
BR Stockholm AB är en väletablerad skadeverkstad med hög kvalitet och nöjda kunder som vår största drivkraft. Vi är specialiserade på reparationer och lackering av fordon efter skador och söker nu en skicklig och erfaren bilplåtslagare som vill bli en del av vårt professionella team.
Som bilplåtslagare hos oss kommer du att arbeta med reparation och riktning av karosser, byte och montering av skadade delar, samt återställning av fordon till originalskick efter olyckor eller skador. Arbetet kräver noggrannhet, teknisk skicklighet och ett öga för detaljer för att säkerställa högsta kvalitet.
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet som bilplåtslagare, gärna från skadeverkstad. Du är självgående, noggrann och har god problemlösningsförmåga. Som person är du ansvarsfull, kvalitetsmedveten och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du talar svenska eller engelska.
Vi erbjuder en trygg anställning i ett stabilt företag inom skadebranschen. Hos oss får du arbeta i en god arbetsmiljö med moderna verktyg och konkurrenskraftig lön baserad på erfarenhet och kompetens. Vi satsar på vidareutbildning och värdesätter teamkänsla och samarbete.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
via mail
E-post: amir.dusinovic@brstockholm.se
Detta är ett heltidsjobb.
Br Stockholm AB (org.nr 556557-2368), http://www.brstockholm.se
Pepparvägen 81
)
123 56 FARSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
