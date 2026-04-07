Bilplåtslagare
Bilplåtslagare till vårt Skadecenter, Helsingborg
Bildeve söker en ambitiös och engagerad Bilplåtslagare till vårt Skadecenter. Vi letar efter dig som är positiv och engagerad samtidigt som du lägger stor vikt vid att leverera kvalitét i ditt arbete. Du kommer ingå i ett team bestående av våra plåtslagare och billackerare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utföra skadereparationer
Dokumentera utförda reparationer
Utföra kvalitetskontroller på egna samt kollegors arbeten.
Speciella arbetsuppgifter:
Delta i 5S och ansvara för eget ansvarsområde.
Bidra aktivt till förbättringsarbete genom att ta upp avvikelser.
Är det dig vi söker?
Du som söker tjänsten är en erfaren bilplåtslagare. Har du dessutom kunskaper i Caroliner riktsystem samt Cabas, så ser vi detta meriterande.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du är målinriktad och handlingskraftig i ditt agerande. Du har en god samarbetsförmåga och är bra på att skapa externa och interna nätverk. Som person är du ansvarstagande och noggrann.
Du trivs i ett högt arbetstempo och tillsammans med dina kollegor strävar du ständigt efter att leverera hög kvalitét och få nöjda kunder.
Vi erbjuder dig
Som Plåtslagare bli du certifierad enligt Volvos kompetensprogram.
Tjänsten
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med placering i Helsingborg. Arbetstiden är förlagd till 07.00-16.00. Vi erbjuder arbete i en spännande verksamhet med goda möjligheter till personlig utveckling.
Då vi arbetar med löpande urval till tjänsten ber vi din ansöka omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bildeve AB
(org.nr 556083-8251)
254 66 HELSINGBORG (SKÅNE) Arbetsplats
