Bilmekaniker sökes

Automekano i Göteborg AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg
2026-03-19


Är du vår nya kollega som brinner för bilar och vill arbeta i en modern, kvalitetsdriven verkstad?
Vi på Automekano i Göteborg AB (Tackjärnsgatan 4, 417 07 Göteborg) är en auktoriserad Bosch Car Service-verkstad som servar alla märken och modeller - bensin, diesel och el/hybrid. Hos oss får du arbeta med den senaste diagnostikutrustningen, varierade arbetsuppgifter och kunder som uppskattar ärlig, snabb och högkvalitativ service.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som bilmekaniker eller motsvarande utbildning
Gillar att lösa problem och ta ansvar för hela serviceuppdraget
Är serviceinriktad och trivs med att ge kunden en upplevelse som överträffar förväntningarna
Har god datorvana (diagnostik & bokningssystem)

Vi erbjuder:
Trygg anställning i ett stabilt företag med Bosch i ryggen
Fortbildning via Bosch och möjlighet att specialisera dig (el/hybrid, elektronik m.m.)
Trevliga kollegor i en familjär stämning
Konkurrenskraftiga villkor enligt avtal

Skicka ditt CV + kort presentation till mark.harbeck@automekano.nu
Varmt välkommen till ett team där din kompetens verkligen gör skillnad - lita på att vi tar hand om både kunder och medarbetare lika bra som vi tar hand om bilarna.
Automekano i Göteborg -- en bilverkstad som funnits i 50 år på samma ställe.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: mark.harbeck@automekano.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Automekano i Göteborg AB (org.nr 556621-9670)
Tackjärnsgatan 4 (visa karta)
417 07  GÖTEBORG

Jobbnummer
9807546

