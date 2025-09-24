Bilmekaniker & Däckmontör

Bilvårdarna Larsson i Stockholm AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm
2025-09-24


Vi söker en bilmekaniker och däckmontör till vår verkstad i Stockholm/Södermalm
Är du händig, noggrann och har erfarenhet av att arbeta med bilar? Då kan du vara den vi söker!
Vi på Bilvårdarna Larssonsbil I Stockholm AB söker nu en bilmekaniker och däckmontör till vår verkstad i Södermalm. Vi arbetar med bilservice, reparationer och däckbyten för både privatpersoner och företag. Du kommer att jobba i ett litet men erfaret team där kvalitet och kundservice alltid står i fokus.

Publiceringsdatum
2025-09-24

Dina arbetsuppgifter
Service och reparation av personbilar

Däckbyten, montering och balansering

Felsökning och enklare diagnosarbete

Kundkontakt vid behov

Kvalifikationer
Erfarenhet som bilmekaniker och/eller däckmontör

B-körkort

Svenska i tal och skrift

Meriterande:
Erfarenhet av olika bilmärken

Yrkesutbildning inom fordonsteknik

Andra språkkunskaper

Vi erbjuder:
Heltidstjänst

Fast lön enligt överenskommelse

Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö

Möjlighet att utvecklas inom yrket

Så ansöker du
Skicka din ansökan till info@larssonsbilsto.se eller kontakta oss på 0760954619 om du har frågor. Urval sker löpande - vänta inte med att höra av dig!
Välkommen till oss på Bilvårdarna Larsson i Stockholm AB
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: info@larssonsbilsto.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilmekaniker".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bilvårdarna Larsson i Stockholm AB (org.nr 559094-4913), https://larssonsbilsto.se/
Södermannagatan 43 (visa karta)
116 40  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9525413

