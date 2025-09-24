Bilmekaniker & Däckmontör
Bilvårdarna Larsson i Stockholm AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2025-09-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bilvårdarna Larsson i Stockholm AB i Stockholm
Vi söker en bilmekaniker och däckmontör till vår verkstad i Stockholm/Södermalm
Är du händig, noggrann och har erfarenhet av att arbeta med bilar? Då kan du vara den vi söker!
Vi på Bilvårdarna Larssonsbil I Stockholm AB söker nu en bilmekaniker och däckmontör till vår verkstad i Södermalm. Vi arbetar med bilservice, reparationer och däckbyten för både privatpersoner och företag. Du kommer att jobba i ett litet men erfaret team där kvalitet och kundservice alltid står i fokus.Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Service och reparation av personbilar
Däckbyten, montering och balansering
Felsökning och enklare diagnosarbete
Kundkontakt vid behovKvalifikationer
Erfarenhet som bilmekaniker och/eller däckmontör
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av olika bilmärken
Yrkesutbildning inom fordonsteknik
Andra språkkunskaper
Vi erbjuder:
Heltidstjänst
Fast lön enligt överenskommelse
Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom yrketSå ansöker du
Skicka din ansökan till info@larssonsbilsto.se
eller kontakta oss på 0760954619 om du har frågor. Urval sker löpande - vänta inte med att höra av dig!
Välkommen till oss på Bilvårdarna Larsson i Stockholm AB
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: info@larssonsbilsto.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilmekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilvårdarna Larsson i Stockholm AB
(org.nr 559094-4913), https://larssonsbilsto.se/
Södermannagatan 43 (visa karta
)
116 40 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9525413