Bilmekaniker

City Car Service Ringön AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg
2026-03-02


Till vårt expanderande team söker vi personbils mekaniker med mångårig dokumenterad yrkesvana till vår Mekonomen bilverkstad som ligger centralt beläggen i Göteborg.
Våra återkommande kunder frågar efter en kommunikativ strukturerad nyckelspelare, som med noggrannhet på egen hand genomför felsökning, service och andra i branschen förekommande arbeten.
Efter provanställning erbjuder vi tillsvidare anställning i en verkstad med korta beslutsvägar och med fast månads- vecko- eller timlön.
Låter det intressant så ring oss på telefon 031- 219 790 eller skicka ditt CV till ringon@mekonomenbilverkstad.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Telefon 031-219 790
E-post: ringon@mekonomenbilverkstad.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
City Car Service Ringön AB (org.nr 556802-9481)
Gjutjärnsgatan 1 (visa karta)
417 07  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9769938

