Bilmekaniker

Till vårt expanderande team söker vi personbils mekaniker med mångårig dokumenterad yrkesvana till vår Mekonomen bilverkstad som ligger centralt beläggen i Göteborg. Våra återkommande kunder frågar efter en kommunikativ strukturerad nyckelspelare, som med noggrannhet på egen hand genomför felsökning, service och andra i branschen förekommande arbeten. Efter provanställning erbjuder vi tillsvidare anställning i en verkstad med korta beslutsvägar och med fast månads- vecko- eller timlön. Låter det intressant så ring oss på telefon 031- 219 790 eller skicka ditt CV till ringon@mekonomenbilverkstad.se