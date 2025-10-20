Bilmekaniker
2025-10-20
Är du redo att ta nästa steg i din karriär som bilmekaniker och vara med från dag ett när en ny verkstad tar form? Gillar du frihet under ansvar, struktur och att faktiskt få saker att hända? Då vill vi prata med dig.
Vad vi erbjuder
Hos Bilsmidigt AB får du mer än ett jobb - du får en nyckelroll i uppbyggnaden av vår första verkstad. Du är med och sätter strukturer, rutiner och arbetssätt från start. Passar dig som vill påverka, tar ansvar och trivs med att bygga något från grunden.
Frihet att forma verkstaden och arbetssätten
Dynamisk, entreprenöriell miljö där ingen dag är den andra likPubliceringsdatum2025-10-20Om tjänsten
Som vår första bilmekaniker får du ett brett ansvar: från service och underhåll till avancerad felsökning och reparationer. Du arbetar självständigt, driver ditt arbete framåt och tar helhetsansvar för åtgärderna.Arbetsuppgifter
Service och underhåll
Bromsbyten och hjulskifte
Kamremsbyte och motorrenovering
Felsökning av mekaniska och elektriska problem
Åtgärd av elfel, laga kabelbrott och programmera sensorer
Byte av länkarmar och övriga komponenter
Samtliga typer av mekaniska reparationer och felsökningar
Beställning av reservdelar
Vem är du?
Dokumenterad erfarenhet som bilmekaniker
Mycket goda kunskaper inom felsökning och reparationer
Van vid både enklare och mer avancerade jobb (inkl. elfel och motorarbete)
Självständig, tar ansvar för hela verkstadsprocessen
Har B-körkort
Du är en prestigelös problemlösare som gillar att följa jobbet från start till mål.
Om Bilsmidigt AB
Bilsmidigt AB är en snabbt växande digital bilfirma där kunder köper bilar online. Nu tar vi nästa steg och startar vår första egna verkstad - och du kan vara med från början.Så ansöker du
Låter det rätt? Skicka din ansökan redan idag och bli en del av Bilsmidigt!
