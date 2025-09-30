Bilmekaniker
Nordiska Bemanningsgruppen AB / Maskinreparatörsjobb / Strängnäs Visa alla maskinreparatörsjobb i Strängnäs
2025-09-30
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordiska Bemanningsgruppen AB i Strängnäs
, Västerås
, Upplands-Bro
, Järfälla
, Sigtuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Vi söker nu, för kunds räkning, en erfaren fordonsmekaniker till en heltidstjänst. Som fordonsmekaniker arbetar du främst med reparationer av personbilar och ansvarar för att lösa mer avancerade mekaniska arbeten.
Vad innebär rollen
I rollen som fordonsmekaniker kommer du bland annat att arbeta med:
• Byte av kamremmar, kopplingar och drivaxlar.
• Reparation av motorer, växellådor och andra centrala komponenter.
• Felsökning och åtgärd av mekaniska problem.
• Reparation och byte av bromsar, hjulupphängning och chassidelar.
• Säkerställande av att arbetet utförs enligt höga kvalitets- och säkerhetskrav.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Dokumenterad erfarenhet som fordonsmekaniker/bilmekaniker.
• Goda kunskaper inom motorer, växellådor och andra mekaniska system.
• Vana att arbeta med mer omfattande reparationer.
• Noggrannhet, ansvarskänsla och problemlösningsförmåga.
Anställningen
• Omfattning: Heltid
• Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
• Arbetsort: strängnäs
• Tillträde: omgåendeOm företaget
Bli en del av Nordiska Bemanningsgruppen, där din utveckling står i centrum
Som konsult hos Nordiska Bemanningsgruppen är du anställd av oss och arbetar ute hos någon av våra noggrant utvalda samarbetspartners. Vi erbjuder dig en trygg anställning med kollektivavtal och förmåner som företagshälsovård, försäkringar, betald volontärarbete och friskvårdsbidrag, för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Hos oss får du mer än bara ett uppdrag, du får en chans att bygga ett starkt CV, utforska olika företagskulturer och samla värdefull erfarenhet från flera branscher. Vi tror på att variation skapar utveckling, och därför erbjuder vi uppdrag som ger dig nya perspektiv och möjligheter att bredda ditt nätverk.
Om du söker en arbetsgivare som ser din potential, erbjuder spännande uppdrag och stöttar din resa framåt, då är Nordiska Bemanningsgruppen rätt plats för dig. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "57". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Bemanningsgruppen AB
(org.nr 559411-1147), https://www.nordiskabemanningsgruppen.se/ Jobbnummer
9533465