Billackerare

Berga Lack Center AB / Lackerarjobb / Helsingborg
2025-11-12


Visa alla lackerarjobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Berga Lack Center AB i Helsingborg

Förbereda bilar för lack, alla förekommande uppgifter. Demont/montering.
Man måste vara självgående,
Krav, måste klara arbetsuppgifterna obehindrat.
Stresstålig, kan arbeta med flera fordom samtidigt.
Meriterande, plåtrikt , mekaniska arbeten.
3 till 6 månaders provanställning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: basselafara@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Berga Lack Center AB (org.nr 559208-5152)
Sabelgatan 6 (visa karta)
254 67  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9602238

Prenumerera på jobb från Berga Lack Center AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Berga Lack Center AB: