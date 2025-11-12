Billackerare
2025-11-12
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Förbereda bilar för lack, alla förekommande uppgifter. Demont/montering.
Man måste vara självgående,
Krav, måste klara arbetsuppgifterna obehindrat.
Stresstålig, kan arbeta med flera fordom samtidigt.
Meriterande, plåtrikt , mekaniska arbeten.
3 till 6 månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: basselafara@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Berga Lack Center AB
(org.nr 559208-5152)
Sabelgatan 6 (visa karta
)
254 67 HELSINGBORG Körkort
