Billackerare
E A Motor AB / Lackerarjobb / Järfälla Visa alla lackerarjobb i Järfälla
2025-09-24
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E A Motor AB i Järfälla
E A Motor AB söker flera billackerare. Arbetsuppgifterna består av slipning, maskering, plastreparation samt lackering.
Det är meriterande om du har några års erfarenhet av yrket men inget krav. Det viktigaste är att du har en god arbetsvilja samt att du är säker i din arbetsroll.
Anställningen är en tillsvidaretjänst. Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Sista ansökningsdag 2025-10-08. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: info@eamotor.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E A Motor AB
(org.nr 556805-3663)
Jättevägen 4 (visa karta
)
176 77 JÄRFÄLLA Jobbnummer
9525392