Billackerare

E A Motor AB / Lackerarjobb / Järfälla
2025-09-24


Visa alla lackerarjobb i Järfälla, Sollentuna, Upplands-Bro, Danderyd, Sundbyberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos E A Motor AB i Järfälla

E A Motor AB söker flera billackerare. Arbetsuppgifterna består av slipning, maskering, plastreparation samt lackering.
Det är meriterande om du har några års erfarenhet av yrket men inget krav. Det viktigaste är att du har en god arbetsvilja samt att du är säker i din arbetsroll.
Anställningen är en tillsvidaretjänst. Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Sista ansökningsdag 2025-10-08.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: info@eamotor.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
E A Motor AB (org.nr 556805-3663)
Jättevägen 4 (visa karta)
176 77  JÄRFÄLLA

Jobbnummer
9525392

Prenumerera på jobb från E A Motor AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos E A Motor AB: