Bilförsäljare till Karmauto i Göteborg
2026-01-02
Bilförsäljare Karmauto
Karmauto är en personlig bilhandlare som är auktoriserad återförsäljare av Mazda och Hyundai. Deras fullserviceanläggning är belägen centralt i Göteborg och nås enkelt via stadens olika kommunikationer. På företaget arbetar idag ca 16 personer med att tillgodose kundernas behov och ge bästa service.
Älskar du bilar och har jobbat med bilförsäljning sedan tidigare? Brinner du för att skapa fantastiska kundupplevelser? Då kan du vara den person vi söker till vårt trevliga kundföretag Karmauto i Göteborg.
Hos Karmauto blir du en nyckelperson, där varje dag är varierad och full av möjligheter. Du tar emot kunder med energi och kunskap, lyssnar på deras behov och hjälper dem hitta rätt bil, tillval och finansieringslösning. Provkörningar och rådgivning där professionella affärsavslut och kunduppföljning blir en del av din vardag - alltid med fokus på att bygga långsiktiga relationer. Försäljningsteamet består av fyra personer och man hjälper varandra för att uppnå företagets och de individuella målen.
Vidare hanterar du även administrativa uppgifter som avtal, registrering och leverans och håller dig uppdaterad om våra nya och begagnade bilmodeller och deras tekniska specifikationer och funktionalitet. Tillsammans med företagets serviceavdelning, finansbolag och kollegor säkerställer du en smidig och positiv kundresa.
Vi söker dig som har minst 3-5 års dokumenterad erfarenhet av bilförsäljning och det är meriterande med tidigare erfarenhet av nybilsförsäljning. Du som söker skall tycka om att arbeta proaktivt och ha erfarenhet av egen uppsökande försäljning utöver de kunder som kommer till bilhallen.
B-körkort är ett krav, och erfarenhet av CRM-system och digitala försäljningsverktyg är mycket meriterande.
Personliga egenskaper som vi letar efter är:
• Resultatorienterad
• Driven och självgående
• Förmåga att bygga långsiktiga kundrelationer
• Engagemang och professionalism i varje möte med kund
• Arbetar proaktivt
• Trivs i en dynamisk miljö och målstyrd miljö
• Noggrann och strukturerad
• Förstår vikten av god administrativ ordning
Hos oss får du en dynamisk arbetsmiljö där du utvecklas, påverkar och arbetar tillsammans med ett team som brinner för både bilar och kunder.
