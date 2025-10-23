Bid Manager
2025-10-23
Ett ögonblick av din dag
Du ansvarar för försäljning och koordinering av reservdelsprojekt till Siemens MGT gasturbiner, och samarbetar med kunder och kollegor över hela världen. Föreställ dig att arbeta tillsammans med lokala och internationella säljteam, planera och leverera reservdelar för både planerade serviceinspektioner och akut underhåll. Du driver försäljning, hanterar budgetar och bygger starka kundrelationer, samtidigt som du trivs i en flexibel, öppen och affärsinriktad miljö. Kliv in i en roll där ditt strategiska tänkande och tekniska intresse gör verklig skillnad varje dag.
Hur du gör skillnad
* Ansvarar för försäljning och koordinering av reservdelar för planerade serviceinspektioner av gasturbiner
* Samarbetar med lokala och globala säljteam för att planera, offerera och leverera reservdelar i tid
* Driver extraförsäljning av reservdelar under pågående serviceinspektioner
* Ansvarar för prognos och budget på din marknad, och säkerställer att både kort- och långsiktiga försäljningsmål uppnås
* Driver ständiga förbättringar inom reservdelsförsäljning och deltar i projekt för verksamhetsutveckling
Vad du tar med dig
* Du har högskoleexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet
* Har ett starkt tekniskt intresse och gärna erfarenhet av försäljning
* Är organiserad, strukturerad och trivs i en koordinerande roll med många kontaktytor
* Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, och tycker om att bygga kundrelationer
* Du är en lagspelare, skicklig i MS Office, och erfarenhet av SAP samt ekonomiska kunskaper är meriterande
Om teamet
Du blir en del av en dedikerad service-säljavdelning som levererar reservdelar och service till gasturbinkunder över hela världen. Teamet arbetar flexibelt med både planerat och oplanerat underhåll, och samarbetar med avdelningar som inköp, teknik och projektledning. Med ett starkt nätverk och fokus på affärsmässighet, öppenhet och säljfokus, samarbetar du med kollegor från olika bakgrunder och kompetenser. Teamet värdesätter strategiskt tänkande, problemlösning och hög servicenivå, vilket gör varje dag både utmanande och givande.
Vem är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Med över 100 000 engagerade medarbetare i mer än 90 länder utvecklar vi framtidens energisystem och säkerställer att det växande energibehovet i det globala samhället möts på ett tillförlitligt och hållbart sätt. De teknologier som skapas i våra forskningsavdelningar och fabriker driver energiomställningen och utgör grunden för en sjättedel av världens elproduktion.
Vårt globala team är engagerat i att göra hållbar, tillförlitlig och prisvärd energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi upprätthåller ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar vår jakt på personer som vill stödja vårt fokus på avkarbonisering, nya teknologier och energiomställning.
Ta reda på hur du kan göra skillnad på Siemens Energy: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och medkänsla. Vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi. Hela samhället.
, id nr 283166 senast 2025-11-23
Löpande urval tillämpas, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Pontus Kvarnström på pontus.kvarnstrom@siemens-energy.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Narcissa Gvozdar Tellefsen på narcissa.tellefsen@siemens-energy.com
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, eller annonsförmedlare.
Placeringsort: Finspång
Fackliga representanter:
Unionen, unionen.finspang.se@siemens-energy.com
Sveriges Ingenjörer & SACO, asi.se@siemens-energy.com
Ledarna, Anders Fors, anders.fors@siemens-energy.com
