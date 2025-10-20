Bibliotekarie med systemansvar
2025-10-20
Välkommen till Simrishamns kommun! Kommunen där omgivningarna skapar guldkant i vardagen. Här blir du en del av något stort. Med ditt bemötande och engagemang spelar du en huvudroll i att göra vardagen bättre för våra kommunmedborgare. Närheten och litenheten är vår styrka, den skapar en familjär stämning, ger våra uppdrag bredd och dig goda möjligheter att utvecklas. Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Här bli du en del av något stort, men aldrig en i mängden.
Vi söker en entusiastisk och utåtriktad bibliotekarie som tillsammans med besökare och medarbetare, vill utveckla och förvalta bibliotekets digitala system och tjänster.
Simrishamns bibliotek består av ett bibliotek i centralorten och en bokbuss. Vi strävar ständigt efter att vara ett tillgängligt och relevant bibliotek för alla, med särskilt fokus på de prioriterade målgrupperna, och med ett särskilt fokus på det läsfrämjande och således demokratiska uppdraget. Vi värdesätter samverkan både internt inom kommunen och externt och tror att våra användare får en bättre verksamhet när vi samverkar med andra.
* Utveckling av bibliotekets erbjudande gällande digital delaktighet
* Ansvar för bibliotekets publika IT-system och -miljöer
* Att använda digitaliseringen som medel för verksamhetsutveckling
* Digital och teknisk handledning för besökare/låntagare
* Att ge support och utbildning till bibliotekets medarbetare i frågor som rör systemanvändning och liknande
Tjänsten omfattar även biblioteksuppgifter såsom att bemanna och ge service i biblioteksrummet med informationsdisk samt arbete med mediebeståndet. Kvälls- och helgtjänstgöring ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med bibliotekssystem och metadata i olika former och om du tidigare arbetat med systemadministration och databaser på bibliotek.
Det är naturligt för dig att välkomna nya utmaningar och se möjligheter och lösningar i detta. Du är nyfiken och levererar resultat. Du är bra på att omvärldsbevaka och har förstås vana av strategiarbete. Du är analytisk, lyhörd och inspirerar till ständiga förbättringar.
I din roll som systembibliotekarie har du ansvar för bibliotekets publika IT-system och miljöer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För att lyckas i anställningen ska du ha intresse och förmåga att se framtida behov och utveckling inom området och aktivt arbeta för att förbättra och utveckla det med användaren i fokus.
Vi ser att du:
* har ett genuint intresse för IT, användarvänlighet och problemlösning
* tycker om att möta människor och har en god känsla för service och en förståelse för människors olika förutsättningar
* är öppen och samarbetsvillig och kan bidra till ett gott arbetsklimat
* har ett positivt och lösningsinriktat förhållningssätt
* har en förmåga att dela med dig av din kunskap på ett pedagogiskt sätt
* är en självgående person med god initiativförmåga
ÖVRIGT
Här kan du läsa mer om vårt erbjudande och våra förmåner https://www.simrishamn.se/om-kommunen/jobba-hos-oss/vart-erbjudande
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR för vägledning i hur du ansöker.
