Bibliotekarie med fokus på prioriterade grupper
Lunds kommun / Bibliotekariejobb / Lund Visa alla bibliotekariejobb i Lund
2026-04-28
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som tillsammans med kollegor vill vara med och utveckla verksamheten för prioriterade målgrupper vid Folkbiblioteken i Lund!
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Du kommer främst dela din tid mellan bibliotek Nöbbelöv och vår biblioteksbuss. Vid bibliotek Nöbbelöv driver du tillsammans med kollegor barn- och ungaverksamheten. Arbetsuppgifterna handlar om att bemanna informationsdisk, planera samt genomföra aktiviteter och evenemang för barn och unga såsom sagostunder, bokklubb, digitala workshops samt ta emot klasser och förskolegrupper. Tillsammans med kollegor kommer du även arbeta uppsökande med vår biblioteksbuss för att nå ut med biblioteksverksamhet till fler och i synnerhet våra prioriterade målgrupper. Detta gäller både fasta turlistor och popup- och lovverksamhet. Ni tar er ut till nya platser och sammanhang för att möta besökare och genomföra läsfrämjande och digitala aktiviteter.
Utöver ovan ansvarsområden deltar du i det dagliga arbetet på biblioteken eller vid popup/uppsökande verksamhet runt om i kommunen och har en viktig roll i att möta och vägleda alla våra användare oavsett det gäller litteratur, information eller digitala verktyg.
Du tillhör enheten Digitala och rörliga biblioteket vars uppdrag är att utveckla, samordna och driva rörlig och digital biblioteksverksamhet. Enheten ansvarar bland annat för biblioteksbussen och bibliotek Nöbbelöv.
I tjänsten ingår kvälls- och helgtjänstgöring.
Tjänsten är ett föräldraledighetsvikariat under perioden 260817-270604.
Vi söker dig
Vi söker dig som har examen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annan relevant utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du har arbetslivserfarenhet där mötet med individen varit i fokus. Du är kreativ, idérik och kan omsätta dina idéer i konkret verksamhet. Du har en stark känsla för service och bemötande och ett gott pedagogiskt förhållningssätt. Du har en god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt.
Det är meriterande om du har B-körkort och därmed kan köra biblioteksbussen. Det är alltid två stycken som bemannar. Det är meriterande om du har erfarenhet av att köra tyngre fordon, lätt lastbil.
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet som inkluderar målgrupperna barn- och unga eller personer med funktionsnedsättningar.
Det är meriterande om du har språkkunskaper i något av de större språk som talas i Lund.
I den här rekryteringsprocessen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor för att bidra till en inkluderande och likvärdig rekrytering. Intervjuer kan ske löpande.
Vi erbjuder dig
Välkommen till en verksamhet som befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Vi ger dig kontinuerlig kompetensutveckling och jobbar aktivt med kollegialt lärande. Vi sätter stort värde på att dela med oss av vår kunskap till varandra och utvecklas tillsammans.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Det här ger vi dig som medarbetare
Om rekryteringsprocessen
Om arbetsplatsen
Folkbiblioteken i Lund stärker människors delaktighet i det demokratiska samhället genom litteratur, information, kunskap och kultur. Vi är tillgängliga för alla och har särskilt fokus på prioriterade målgrupper och sammanhang där vi gör störst skillnad. Folkbiblioteken i Lund består av Stadsbiblioteket, tio stadsdelsbibliotek och det digitala och rörliga biblioteket. Folkbiblioteken i Lund arbetar strategiskt och målmedvetet med inkluderingsfrågor och hbtq+ för att skapa en inkluderande miljö för såväl våra besökare som kollegor.
Kultur- och fritidsförvaltningens cirka 370 medarbetare arbetar för att skapa möjligheter för alla i Lunds kommun att utöva aktiviteter, uppleva, uttrycka sig, utvecklas och umgås. Detta har ett egenvärde samtidigt som det skapar mervärden som livskvalitet, bildning, gemenskap, trygghet och ett demokratiskt samhälle. Lunds kommuns kultur- och fritidsliv ska präglas av delaktighet, inflytande och medskapande. Det ska vara tillgängligt för alla oavsett bakgrund och förutsättningar och vara långsiktigt hållbart, det vill säga tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
)
222 37 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Beatrice Alfsson Kristensson beatrice.alfssonkristensson@lund.se 046-3595874 Jobbnummer
9878868