Bibliotekarie barn och unga
2026-04-27
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar utifrån allas rätt till en meningsfull fri tid. I alla våra verksamheter skapar vi möjligheter för människor att mötas, samskapa, uppleva och delta i varierat utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för alla. Kultur och fritid är viktiga pusselbitar i ett växande Trelleborg och vårt arbete bidrar till attraktivitet, trygghet samt livskvalitet och folkhälsa.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplatsen
Biblioteksverksamheten i Trelleborgs kommun ingår i avdelningen för mötesplatser, arrangemang och bibliotek. Enheten, som har 17 medarbetare, består av stadsbibliotek, en filial i Anderslöv som har meröppet samt en bokbuss. Biblioteket utför även tjänster via avtal med Rättspsykiatrisk centrum och Kriminalvården.
Under 2026 träder Trelleborgs kommuns nya biblioteksplan i kraft och här finns fokus på samhällsuppdraget, samverkan, medskapande och social hållbarhet. Vi står inför ett spännande utvecklingsarbete och söker nu en driven bibliotekarie med inriktning mot barn och unga som vill vara med och bidra till det arbetet.
Barn- och ungateamet består idag av fyra medarbetare som har fokus på olika delar av verksamheten.
Genom att förstärka teamet med ytterligare en kollega växlar vi upp arbetet för att barn och unga i Trelleborg ska få tillgång till en relevant och välfungerande verksamhet som stödjer språkutveckling, läslust, delaktighet och demokratiska rättigheter. Allt utvecklingsarbete sker i dialog med målgruppen.Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår att arbeta med delaktighet som ett centralt perspektiv, att initiera, planera och driva utvecklingsarbete, att arbeta läsfrämjande och språkutvecklande samt att arbeta utåtriktat med ett professionellt och inkluderande bemötande. Arbetet innebär även samverkan och nätverkande lokalt, regionalt och nationellt inom barn-, ungdoms- och kulturområdet
Pass i informationsdisk samt kvälls- och helgtjänstgöring ingår i tjänsten.
Tjänsten är placerad inom Kultur- och fritidsförvaltningen, enhet Bibliotek, kultur och hälsa.
Som bibliotekarie hos oss kommer du att:
I rollen ingår att tillsammans med barn- och unga-teamet planera och utveckla verksamheten, med fokus på att skapa en meningsfull och engagerande verksamhet för målgruppen. Programverksamhet för barn genomförs både självständigt och i samarbete med kollegor, med ett tydligt läsfrämjande och språkstödjande perspektiv. En viktig del av arbetet är att kontinuerligt utveckla och forma biblioteksrummet till en inspirerande och tillgänglig miljö som väcker nyfikenhet och stödjer barns lärande.
Arbetet omfattar även samarbete med lokala aktörer för att stärka delaktigheten bland besökare och invånare, samt ett aktivt fokus på de prioriterade målgrupper som lyfts i bibliotekslagen. I uppdraget ingår dessutom löpande arbetsuppgifter kopplade till mediehantering, service och litteraturförmedling.
Vi söker dig som:
Vi söker dig med högskoleexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, och som har erfarenhet av att initiera, planera och driva utvecklingsarbete. Erfarenhet av att arbeta med delaktighet med fokus på barn och unga, antingen inom bibliotek eller annan kulturverksamhet, ses som en viktig del av kompetensen.
I mötet med människor präglas ditt arbetssätt av ett varmt, professionellt och pedagogiskt bemötande, samtidigt som du har lätt för att samarbeta såväl internt som externt. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och har ett helhetsperspektiv med förståelse för hur verksamhetens olika delar samverkar och stärker varandra.
Det är meriterande med språkkunskaper i något av de språk som talas i Trelleborg samt erfarenhet av programverksamhet, pedagogiska visningar eller samverkansprojekt.
Fackliga kontakter: www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs kommun
231 83 TRELLEBORG Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Sara Espensen sara.espensen@trelleborg.se 0734667543 Jobbnummer
9877993