Bibliotekarie
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2026-07-06
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Stockholms universitetsbibliotek är ett av landets största forskningsbibliotek. Biblioteket är en naturlig mötesplats på campus och ett nav för informationsförmedling vid Stockholms universitet. Här är cirka 33 600 helårsstudenter, 1 200 aktiva doktorander och 5 400 medarbetare verksamma.
Universitetsbiblioteket är uppbyggt i en nätverksorganisation med självorganiserande arbetsgrupper med användarens behov i centrum. Arbetsgrupperna är den bärande grunden i organisationen. Som medarbetare hos oss är du delaktig i verksamhetsutveckling och omvärldsbevakning och tar ett stort ansvar för såväl den dagliga verksamheten som det strategiska arbetet. Vår verksamhet är bred och sträcker sig från mer traditionella bibliotekstjänster till t ex hantering av forskningsdata, förlagsverksamhet samt universitetets arkiv- och registratur.
Läs mer om oss på: www.su.se/enheter/stockholms-universitetsbibliotek
Vill du vara med och utveckla verksamheten samt arbeta operativt inom katalogisering, förvärv och digitalt användarmöte? Då kan detta vara anställningen för dig! Vi söker nu en utvecklingsinriktad bibliotekarie som kommer arbeta brett och söker dig som vill bidra med energi, arbetsglädje och kompetens inom områdena. Att sätta användaren i centrum är för dig en självklarhet.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Anställningen är bred och innefattar katalogisering, förvärv av medieresurser samt digitalt användarmöte.
Katalogiseringsgruppen utför olika typer av katalogarbete, i syfte att tillhandahålla en korrekt och välfungerande bibliotekskatalog. Förvärvsgruppen köper in medieresurser utifrån de beställningar som kommer in. Vi har ett helt användarstyrt förvärv. I det digitala användarmötet svarar man huvudsakligen på mejl och chattar med våra användare.
För den här anställningen behöver du tycka om att driva utveckling och att tillsammans med dina arbetsgrupper ta ett helhetsansvar för förbättringar av arbetsflöden och rutiner. Arbetsglädje och förmåga att motivera såväl dig själv som dina kollegor är något som kännetecknar dig.KvalifikationerKvalifikationer
examen i biblioteks- och informationsvetenskap
erfarenhet av arbete med katalogisering
erfarenhet av arbete i digital eller fysisk kundtjänst eller liknande.
Meriterande:
erfarenhet av utvecklingsarbete/projektarbete
erfarenhet av inköp av litteratur.
Som person är du kommunikativ, samarbetsinriktad och har lätt för att lära nytt. Du är strukturerad i ditt arbetssätt, samt mycket utvecklings- och lösningsorienterad. Du är också noggrann och mycket mån om att ge god service. Att arbeta med kontinuerliga förbättringar i en miljö där stort ansvar läggs på varje medarbetare är ett arbetssätt som passar dig. Du har mycket god samarbetsförmåga och förmåga till helhetssyn.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde under hösten 2026.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av överbibliotekarie Wilhelm Widmark, tfn 08-16 27 33, wilhelm.widmark@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Stockholms universitetsbibliotek (visa karta
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106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms universitetsbibliotek Kontakt
Seko Seko sekodirekt@seko.se 0770457900 Jobbnummer
9993507