Bibliotekarie
2026-03-16
Östersunds bibliotek söker nu en engagerad bibliotekarie till vårt arbetslag mediegruppen. Mediegruppen arbetar bland annat med inköp av medier, beståndsöversyn och att synliggöra bibliotekens bestånd. Här på våra bibliotek gör vi mer än att låna ut böcker - vi skapar minnesvärda upplevelser för barn, unga och vuxna.
Östersunds bibliotek finns organisatoriskt i Kultur- och fritidsförvaltningen, Östersunds kommun. Biblioteksorganisationen omfattar ett huvudbibliotek, tre områdesbibliotek, två biblioteksbussar och en skolbibliotekscentral. Besök gärna vår webbplats ostersundsbibliotek.se
Dina arbetsuppgifter
Hos oss kommer du att få möjlighet att:
• Arbeta med inköp och beståndsöversyn.
• Hjälpa besökare att hitta rätt bland hyllorna och lotsa dem till nya favoritböcker.
• Ge digital support och vägledning för att stärka våra besökares IT-kunskaper.
• Bemanna biblioteket och möta besökare i alla åldrar.
• Arbeta kvällar och helger enligt schema.
• Samarbeta med kollegor.
Din kompetens
Krav
• Du har en examen i biblioteks- och informationsvetenskap.
Meriterande
• Du har god litteraturkännedom och tycker om allt från klassiker till de senaste utkomna böckerna.
• Du har digital kunskap och känner dig bekväm med att arbeta med olika digitala verktyg.
• Du har erfarenhet av arbete på bibliotek.
• Du har erfarenhet av inköp och beståndsöversyn.
Vi söker dig
Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitet och lägger stor vikt vid att man lever upp till dessa.
Du har lätt för att samarbeta nära med andra och bidra till goda relationer genom ett lyhört, smidigt och konstruktivt arbetssätt. Att lyssna och kommunicera tydligt på ett professionellt är en viktig del av uppdraget.
En serviceinriktad inställning är avgörande. Det innebär att bemöta andra med lugn, uppmärksamhet och tillmötesgående attityd samt att aktivt arbeta för att hitta lösningar och ge stöd där det behövs.
Arbetet kräver också en hög grad av struktur. Det innebär att planera, organisera och prioritera uppgifter effektivt, sätta upp tydliga ramar och hålla givna tidsplaner.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Kultur- och fritidsförvaltningen
Var med och skapa små och stora vardagsäventyr. En rolig friluftsaktivitet i vacker natur eller varför inte en spännande kulturell upplevelse? Det finns många äventyr att ta del av på våra anläggningar och aktivitetsområden, liksom på våra bibliotek, fritidsgårdar och på Kulturskolan. Vi har också ett rikt föreningsliv inom både idrott och kultur. I Östersund finns något för alla som vill ha en aktiv och meningsfull fritid. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Östersunds Kommun Kontakt
Bibliotekschef
Maj Eriksson maj.eriksson@ostersund.se 070-319 30 48 Jobbnummer
9800750