Bibliotekarie
2026-03-09
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare. När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Har du ett intresse för läsfrämjande, mångfald och mångkultur och vill hjälpa till att utveckla verksamheten på Sandvikens folkbibliotek?
Nu finns möjlighet att bli en del av vår kreativa och positiva arbetsgrupp. En av våra medarbetare ska flytta och vi söker en bibliotekarie med inriktning mot vuxna målgrupper, läsfrämjande och mångspråk. Tjänsten är placerad på huvudbiblioteket som ligger mitt i Kulturcentrum.
Sandvikens folkbibliotek består förutom av huvudbiblioteket av fem filialbibliotek i Björksätra, Storvik, Järbo, Åshammar och Österfärnebo. I enheten ingår också Litteraturhuset Trampolin för barn och unga samt en nybildad träffpunkt i Norrsätra. Biblioteksenheten är en del av kultur- och fritidsförvaltningen som även ansvarar för kulturskola, konsthall, museer, evenemang, föreningsstöd, badhus, idrott och friluftsliv.
Vi erbjuder dig bland annat dessa förmåner:
* semesterväxling
* friskvårdsbidrag
* hälsofrämjande aktiviteter
* extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år
* personal- och fritidsföreningen Pulsen
* schemalagd inläsningstid
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Du har delat ansvar för bibliotekets läsfrämjande verksamhet för vuxna och särskilt ansvar för målgrupper med annat modersmål än svenska. Självständigt och i samarbete med andra planerar, leder och utvärderar du olika aktiviteter som till exempel bokprat för vuxna, språkcafé och biblioteksvisningar.
Du ingår i bibliotekets verksamhetsgrupp för vuxna målgrupper och deltar i mediehantering, gemensamma projekt och uppsökande arbete utanför bibliotekets lokaler. I tjänsten ingår schemalagda pass i informationsdisken samt övriga vanligt förekommande arbetsuppgifter på folkbibliotek. Kvälls- och helgtjänstgöring ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig som värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.
Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som bedöms likvärdig är ett krav.
Utöver det behöver du ha:
* God pedagogisk förmåga
* Erfarenhet av att leda samtal och tala inför grupper
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Du bör också ha god kunskap om litteratur och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av läsfrämjande arbete på bibliotek. Språkkunskaper utöver svenska och engelska är meriterande.
Som person är du engagerad och utåtriktad med stort intresse för att bidra till verksamhetens gemensamma mål. Du är en strukturerad person som kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
Vi söker dig som kan ta egna initiativ och arbeta självständigt men också vara lyhörd för andra och bra på att samarbeta. Du har ett positivt och lösningsinriktat förhållningssätt, tycker om att möta människor, både barn och vuxna, och har en god känsla för service. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
