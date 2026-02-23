Bibliotekarie
2026-02-23
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Vill du arbeta i hjärtat av det demokratiska samhället och bidra till att stärka människors tillgång till kunskap, information och digital delaktighet? Vi söker nu en bibliotekarie till vårt bibliotek, där medie- och informationskunnighet (MIK) är ett särskilt ansvarsområde.
Som bibliotekarie hos oss har du ett brett uppdrag. Du möter besökare i det dagliga biblioteksarbetet och bidrar till ett öppet, tillgängligt och professionellt bibliotek.
Ett särskilt ansvarsområde i tjänsten är medie- och informationskunnighet (MIK). Det innebär att du arbetar för att stärka människors förmåga att hitta, förstå, värdera och skapa information i dagens komplexa medielandskap. Du planerar och genomför aktiviteter, handledning och pedagogiska insatser för olika målgrupper, med fokus på källkritik, informationssökning och digital delaktighet.
Du stöttar också besökare i tekniska frågor, exempelvis kring datorer, skrivare och e-tjänster, och bidrar till att minska det digitala utanförskapet.
I tjänsten ingår även:
• Publicering på webben och i sociala medier
• Enklare grafisk formgivning av affischer och programblad
• Medverkan i och utveckling av programverksamhet
• Bemanning av informationsdisk
• Bokuppsättning, reservationshantering och övriga förekommande biblioteksuppgifter
Vi söker dig som
• Har examen eller pågående utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap
• Har minst ett års erfarenhet av arbete på bibliotek
• Har erfarenhet av arbete med digital delaktighet i offentlig sektor eller Digidel
• Har vana att stötta användare i tekniska frågor
• Har erfarenhet av webbpublicering och sociala medier samt enklare grafisk formgivning
• Har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Har B-körkort
Pedagogisk utbildning och erfarenhet av undervisning är meriterande, liksom ytterligare språkkunskaper.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg, stabil och professionell i din roll. Du är självgående och strukturerad, med förmåga att planera, prioritera och hålla tidsramar.
Du är serviceinriktad och möter människor med lugn och respekt. Samtidigt är du utvecklingsorienterad och ser möjligheter i nya arbetssätt, särskilt inom digital utveckling och pedagogik.
Med kreativitet och kommunikativ förmåga skapar du engagerande innehåll och meningsfulla möten med våra besökare. Ersättning
