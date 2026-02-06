BI-utvecklare inom Qlik Sense
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Upplands Väsby
, Södertälje
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-06Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en BI-utvecklare med fokus på Qlik Sense för att vidareutveckla och förvalta appar och rapporter som används för styrning och uppföljning i en myndighetsgemensam verksamhet. Du arbetar nära verksamhetsrepresentanter och bidrar med både teknisk utveckling och rådgivning kring data- och rapporteringsbehov.
Uppdraget omfattar utveckling i en etablerad Qlik-miljö där kvalitet, struktur och hantering av större datamängder är centralt.
ArbetsuppgifterUtveckla och vidareutveckla appar, rapporter, nyckeltal, indikatorer och modeller i Qlik Sense i samverkan med verksamheten
Justera och förbättra befintliga rapporter utifrån verksamhetens behov
Identifiera och definiera behov av nya datamängder för analys och uppföljning
Arbeta med administration och hantering i Qlik Management Console (QMC)
Bidra i integrationsfrågor kopplade till Qlik Sense, inklusive API:er och integrationsplattformar
KravMinst 3 års erfarenhet av utveckling i Qlik Sense
God kunskap i QlikScript
God kunskap i Qlik Management Console (QMC)
God erfarenhet av att hantera stora datamängder
God kunskap av att hantera integrationsplattformar och API:er i relation till Qlik Sense
Erfarenhet av att utveckla rapporter, nyckeltal, indikatorer och modeller i nära samarbete med verksamhetsrepresentanter
MeriterandeErfarenhet från liknande uppdrag inom offentlig verksamhetSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7188755-1829912". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9729119