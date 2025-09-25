BI-analytiker inom iGaming!
2025-09-25
Följ med en banbrytande aktör inom iGaming på en spännande resa där du får bygga upp en toppmodern analysfunktion från grunden. Här får du chansen att revolutionera hur data används, driva innovation inom AI och forma framtiden för en snabbt växande bransch.
OM TJÄNSTEN
Som Senior BI-analytiker kommer du att leda arbetet med att utveckla och implementera avancerade analyslösningar. Du kommer att arbeta nära företagets kunder för att förvandla data till handlingsbara insikter, samtidigt som du bidrar till den interna plattformsutvecklingen. Detta är en unik möjlighet att forma framtidens data- och AI-strategi inom iGaming.
I tjänsten kommer du vara med och bygga upp den nya analysfunktionen från grunden, det innebär att du kommer vara en viktig del i att skapa ett nytt rapportpaket med insikter till deras kunder och samarbeta proaktivt med kunderna för att guida dem till bättre beslut kopplat till kundbeteenden.
Du erbjuds
• En unik möjlighet att forma framtidens data- och AI-strategi inom iGaming och bygga upp en ny funktion hos företaget. Du kommer vara en nyckelperson i den interna data drivna utvecklingen och vara delaktig från roadmap till funktion.
• En utvecklande roll där du får chansen att använda din BI-erfarenhet i en bredare och strategisk roll, samtidigt som du utvecklas mot avancerad analys, prediktiva modeller och maskininlärning.
• Möjligheten att arbeta på en arbetsplats som erbjuder hybridarbete, bonussystem, 6 veckors semester och en kortare arbetsvecka under juni, juli och augusti. De är ett företag som satsar på work life balance samt gemenskap och sammanhållning genom AWs, utlandskonferenser och trevliga företagsmöten.
Dina arbetsuppgifter
Rollen är en nyckelroll i resan mot att bli ett mer datadrivet företag - både internt och i hur våra kunder får hjälp. Du kommer att spela en central roll i att vidareutveckla BI-avdelningen mot att bli ett av branschens mest datadrivna team.
• Skapa ett förstklassigt rapportpaket som ger deras kunder insikter och värde direkt.
• Använda data för att guida deras kunder till bättre beslut och tydligare resultat.
• Hjälpa dem att fatta smartare beslut när de utvecklar deras plattform - från roadmap till funktioner.
• Bygga upp och vidareutveckla BI-avdelningen till ett av branschens mest datadrivna team.
VI SÖKER DIG SOM
Är nyfiken på data science, maskininlärning och teknisk utveckling och som trivs med eller ser ledarskap som ett spännande nästa steg.
• Dokumenterad erfarenhet som BI-analytiker eller dylikt inom iGaming.
• Avancerade kunskaper i SQL, särskilt MySQL, och datamodellering.
• Relevant utbildning på universitets- eller högskolenivå, gärna inom data, matematik eller dylikt.
• God erfarenhet av BI-verktyg som Metabase eller Amplitude, eller andra motsvarande verktyg
• Är flytande i engelska
Det är meriterande om du har
• Dokumenterad förmåga att självständigt driva och leda projekt inom dataanalys.
• Erfarenhet av programmering i Python för dataanalys eller automatisering.
• Grundläggande förståelse för Machine Learning och AI-koncept.
• Erfarenhet av att bygga upp nya funktioner
• Kunskap om Multimodal Imaging, Gaming1, Amazon Redshift, SAP DMS eller Meta Business Suite.
• Meriterande med svenska språket
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
