BI Manager till Sussa Data och Analys
Region Gävleborg, IT-förvaltning / Inköpar- och marknadsjobb / Gävle Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Gävle
2025-09-17
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, IT-förvaltning i Gävle
, Söderhamn
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren BI Manager med ansvar för det gemensamma datalagret inom Sussa Data och Analys - en ny virtuell samverkansorganisation som förvaltar och utvecklar ett datalager för de deltagande regionerna. Tjänsten innebär objektledning och ett taktiskt ansvar för det team som nu håller på att etableras.
Organisationen är en del av Sussa samverkan, där nio regioner samarbetar för att bidra till att svensk hälso- och sjukvård når målen i regeringens vision för e-hälsa 2025. Samarbetet är unikt, och just nu pågår ett omfattande arbete med att utveckla och införa ett nytt gemensamt vårdinformationsstöd.
För att ta tillvara på möjligheterna med gemensam utveckling av utdataförmåga har regionerna skapat ett datalager som hanterar informationen från det nya vårdinformationssystemet. Arbetet med lösningen pågår fortfarande, och den kommer att tas i drift i takt med att systemet produktionssätts i respektive region.
Sussa Data och Analys ansvarar för att förvalta och vidareutveckla denna gemensamma plattform, som därefter tas i bruk i varje regions miljö. Du kommer att ha din anställning i en av regionerna, men arbeta riktat mot Sussa Data och Analys i din roll.
Läs mer om Sussa Data och Analys här: Sussa data och analysPubliceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Som BI Manager har du ett övergripande taktiskt ansvar för leveransen inom objektet. Du leder ett virtuellt team och samordnar behov och prioriteringar i nära dialog med både interna och externa parter. Rollen innebär att du agerar objektledare, representerar regionerna i nationella forum och gentemot leverantörer, samt driver arbetet framåt i linje med strategi och beslut.
Du arbetar både operativt och strategiskt från planering och uppföljning till att ta fram beslutsunderlag för styrgrupp och objektägare.
Organisationen etablerades våren 2024 och har snabbt blivit en nyckelspelare i regionernas datadrivna utveckling. Nu befinner vi oss i ett dynamiskt skede där strukturer och arbetssätt fortsätter att utvecklas och där din kompetens kan få stort genomslag.KvalifikationerKvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom dataingenjör, systemvetenskap eller motsvarande relevant utbildning/erfarenhet
• Erfarenhet av ledande roller i större organisationer med många intressenter
• Erfarenhet av arbete med BI och datalager
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet som produktägare, verksamhetsarkitekt eller liknande
• Erfarenhet av BI-/datalagerstrategi
• Erfarenhet från hälso- och sjukvård, dess organisation och informatik
• Erfarenhet av datalagerutveckling och/eller -förvaltning
• Erfarenhet från offentlig sektor
• Viss erfarenhet av AI kopplat till dataplattformar
• Grundläggande förståelse för datamodeller
• Kunskaper i SQL
• Kunskaper om dataplattformarDina personliga egenskaper
• God samarbetsförmåga
• Mål- och resultatorienterad
• Förmåga att leda, motivera och engagera team
• Tydlig och effektiv kommunikation
• Strategisk helhetssyn med fokus på regionernas bästa
• Strukturerad och organiserad
• Flexibel och lösningsorienterad vid förändringar
Information om rekryteringsprocessen
På grund av den gemensamma rekryteringen mellan flera regioner kan processen till Sussa Samverkan ta längre tid, då varje ansökan noggrant granskas och beaktas. Du är alltid välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna om du har några frågor eller funderingar.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/2109". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, IT-förvaltning Kontakt
Monica Karlsson, anställande chef i Region Gävle monica.karlsson@regiongavleborg.se 070-5117974 Jobbnummer
9512513