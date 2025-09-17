BI Manager till Sussa Data och Analys
Vi söker en erfaren BI Manager med ansvar för det gemensamma datalagret inom Sussa Data och Analys - en ny virtuell samverkansorganisation som förvaltar och utvecklar ett datalager för de deltagande regionerna.
Tjänsten innebär objektledning och ett taktiskt ansvar för det team som nu håller på att etableras.
Organisationen är en del av Sussa samverkan, där nio regioner samarbetar för att bidra till att svensk hälso- och sjukvård når målen i regeringens vision för e-hälsa 2025. Samarbetet är unikt, och just nu pågår ett omfattande arbete med att utveckla och införa ett nytt gemensamt vårdinformationsstöd.
För att ta tillvara på möjligheterna med gemensam utveckling av utdataförmåga har regionerna skapat ett datalager som hanterar informationen från det nya vårdinformationssystemet. Arbetet med lösningen pågår fortfarande, och den kommer att tas i drift i takt med att systemet produktionssätts i respektive region.
Sussa Data och Analys ansvarar för att förvalta och vidareutveckla denna gemensamma plattform, som därefter tas i bruk i varje regions miljö. Du kommer att ha din anställning i en av regionerna, men arbeta riktat mot Sussa Data och Analys i din roll.
Läs mer om Sussa data och analys här: https://regionsormland.se/halsa-vard/sussa-samverkan/sussa-bi/
Om jobbet
Som BI Manager har du ett övergripande taktiskt ansvar för leveransen inom objektet. Du leder ett virtuellt team och samordnar behov och prioriteringar i nära dialog med både interna och externa parter. Rollen innebär att du agerar objektledare, representerar regionerna i nationella forum och gentemot leverantörer, samt driver arbetet framåt i linje med strategi och beslut.
Du arbetar både operativt och strategiskt - från planering och uppföljning till att ta fram beslutsunderlag för styrgrupp och objektägare.
Organisationen etablerades våren 2024 och har snabbt blivit en nyckelspelare i regionernas datadrivna utveckling. Nu befinner vi oss i ett dynamiskt skede där strukturer och arbetssätt fortsätter att utvecklas - och där din kompetens kan få stort genomslag.
Om digKvalifikationer
- Eftergymnasial utbildning inom dataingenjör, systemvetenskap eller motsvarande relevant utbildning/erfarenhet
- Erfarenhet av ledande roller i större organisationer med många intressenter
- Erfarenhet av arbete med BI och datalager
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
- Erfarenhet som produktägare, verksamhetsarkitekt eller liknande
- Erfarenhet av BI-/datalagerstrategi
- Erfarenhet från hälso- och sjukvård, dess organisation och informatik
- Erfarenhet av datalagerutveckling och/eller -förvaltning
- Erfarenhet från offentlig sektor
- Viss erfarenhet av AI kopplat till dataplattformar
- Grundläggande förståelse för datamodeller
- Kunskaper i SQL
- Kunskaper om dataplattformar Dina personliga egenskaper
- God samarbetsförmåga
- Mål- och resultatorienterad
- Förmåga att leda, motivera och engagera team
- Tydlig och effektiv kommunikation
- Strategisk helhetssyn med fokus på regionernas bästa
- Strukturerad och organiserad
- Flexibel och lösningsorienterad vid förändringar Övrig information
Information om rekryteringsprocessen
På grund av den gemensamma rekryteringen mellan flera regioner kan processen till Sussa Samverkan ta längre tid, då varje ansökan noggrant granskas och beaktas. Du är alltid välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna om du har några frågor eller funderingar.
Kontaktperson Sussa data och analys:
Vid frågor om tjänsten, välkommen att kontakta Saif Al Mobarek, saif.al.mobarek@regionsormland.se
, 070-288 49 89 samt ansvarig chef för denna roll i Region Halland Rosita Ahlstedt, rosita.ahlstedt@regionhalland.se
, 070-210 99 20.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
