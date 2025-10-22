Betongbilschaufför
Betongbilschaufför sökes till norra Stockholm
Det går bra för oss och därför behöver vi förstärka vårt team med ytterligare en engagerad betongbilschaufför som ska utgå från norra Stockholm
I rollen som betongbilschaufför hos oss får du ett stort eget ansvar och blir en del av en organisation som är jordnära, utvecklande, personlig och pålitlig! Vill du vara med?
Om tjänsten
Som betongbilschaufför blir din huvudarbetsuppgift att transportera betong till våra kunder. Du kommer även att ha ansvar för betongbilens underhåll och dagliga skötsel. Arbetet med att köra betong i Stockholm med omnejd kan innebära längre körningar.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt och är ansvarstagande. Du är praktiskt lagd och trivs med ett flexibelt arbetssätt. Du ska även ha en god organisationsförmåga för att kunna planera ditt arbete och utföra det på ett effektivt sätt.
Du är medveten och mån om att följa regler inom säkerhet- och miljö så som hur gods får transporteras men även hur man kör på ett miljömedvetet sätt för att minska klimatpåverkan etc.
C körkort med YKB
Erfarenhet av att köra betongbil
Prata och skriva svenska och/eller engelska Så ansöker du
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Välkommen med din ansökan redan idag! Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Platschef Jens Lindgren på mail jens.lindgren@swerock.se
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Denna rekrytering sker helt genom Swerocks försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Swerock är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. I erbjudandet ingår ballast, betong, transport- och maskintjänster samt miljötjänster som återvinning, marksanering och vattenrening. Med gedigen kunskap, personligt engagemang och lokal närvaro skapar vi helhetslösningar som gör ditt projekt mer hållbart. Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swerock AB
