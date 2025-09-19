Betongbilschaufför
Betongbilschaufför sökes till växande åkeri!
Plats: Stockholm
Anställningsform: Heltid
Start: Omgående
Är du en ansvarstagande chaufför med C-körkort och YKB? Vill du vara en del av ett stabilt och familjärt åkeri där du får köra betongbil och vara en viktig del av byggprocessen? Då kan det här vara jobbet för dig!
Om tjänsten
Vi söker nu en betongbilschaufför till vårt team. Du kommer att köra betongbil till olika byggarbetsplatser i regionen och ansvara för att leverera betong på ett säkert och effektivt sätt. Arbetet innebär både körning och hantering av utrustning vid lossning.
Vi söker dig som har:
C-körkort och giltigt YKB (CE meriterande).
Erfarenhet av att köra tunga fordon (gärna betongbil, men inget krav)
God lokalkännedom
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
Ett trevligt bemötande mot kunder och kollegor
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett stabilt företag
Moderna fordon och bra arbetsmiljö
Kollektivavtal och schyssta villkor
Trevliga kollegor och varierande arbetsdagar
Ansökan
Skicka din ansökan och CV till jobb@akeriab.se
. Urval sker löpande, så vänta inte med att höra av dig!
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Mattias Berg 0768855084. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: jobb@akeriab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åkeri AB John Andersson
(org.nr 556134-1412) Arbetsplats
Andersson, Åkeri AB John Kontakt
arbetsledare
Mattias Berg 0768855084 Jobbnummer
9518533