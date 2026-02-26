Betongare till Göteborgsprojekt
Som betongare på A-staffing Construction i Göteborg kommer du att arbeta med att gjuta och forma betong för olika byggprojekt. Du kommer att vara ansvarig för att förbereda ytor, blanda betong, gjuta och jämna till ytor enligt ritningar och specifikationer. Du kommer även att arbeta med att placera armering och utföra kvalitetskontroller för att säkerställa att arbetet uppfyller branschstandarder och kundens krav. Du kommer att samarbeta med andra hantverkare och byggarbetare för att säkerställa att projektet genomförs effektivt och enligt tidsplanen. Ditt arbete kommer att vara fysiskt krävande och du förväntas ha god kunskap om olika betongmaterial och tekniker. Du kommer att arbeta både självständigt och i team och behöver vara noggrann och ha god problemlösningsförmåga.Erfarenheter
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av arbete inom bygg- eller anläggningsbranschen. Det är meriterande om du har arbetat med betong tidigare eller har kunskap om betongarbete. Du bör ha god kännedom om olika byggprocesser och vara van vid att arbeta med olika typer av verktyg och maskiner.
Lön och anställningsvillkor
Enligt kollektivavtal (byggavtalet).Så ansöker du
A-Staffing Construction sköter rekryteringsprocessen för denna tjänst löpande, urval och intervjuer kommer att ske under annonseringstiden så vänta inte med din ansökan!
Ansök till tjänsten via länken.Om företaget
A-Staffing är medlemmar i Byggföretagen, Installatörsföretagen och Almega Kompetensföretagen så du kan vara säker på att du alltid har rätt anställningsvillkor och kollektivavtal. I snart 15 år har vi försett Sverige med duktiga yrkesarbetare på Byggavtalets område.
Som anställd på A-Staffing kan du räkna med vårt engagemang för dig, dina arbetsuppgifter och din arbetsmiljö. Vår prioritet är öppenhet och tillgänglighet samt din trivsel, hälsa och säkerhet. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Vi är även kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001. Ersättning
Justyna Ostrowicka justyna.ostrowicka@astaffing.se +46 70 845 94 00
