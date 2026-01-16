Beteendevetare till utredningsboende
Är du nyfiken på människor och vill ha ett varierat arbete? Då kan du bli vår kollega. Ekebyvägen är ett utrednings- och rehabiliteringsboende i samarbete mellan Eskilstuna kommun och Region Sörmland. Här får du möjlighet att ta emot individer och lyssna på deras livshistoria.
Vi arbetar utifrån ett motiverande, utredande och rehabiliterande förhållningssätt. Personal och brukare har ett nära samarbete. Nya brukare tas emot regelbundet, vilket skapar en variation i arbetet som många upplever positivt. Våra brukare stannar hos oss under en begränsad tid utifrån biståndsbeslut och ansöker under tiden om de insatser som behövs för en hållbar framtid. Vi har sex utredningsplatser och tre korttidsplatser.Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Du jobbar i ett team med tre kollegor för varje brukare. Du samarbetar nära med regionen, andra yrkesprofessioner och anhöriga. Målet är att brukaren ska bo här tills kartläggningen/utredningen eller rehabiliteringen är klar. Alla brukare har olika behov och tillsammans testar ni nya lösningar. Det kan handla om att stötta och motivera brukaren i psykosociala insatser och omvårdnadsinsatser. Du kan också hjälpa brukaren i hemmet, till exempel med städning eller personlig hygien.
Hos oss är det viktigt att våra medarbetare utvecklas. Vi erbjuder handledning och du planerar din kompetensutveckling tillsammans med din chef. Vi har även en gruppledare som ger stöd i metoder och arbetssätt.
Du ansvarar även för daglig och grundläggande dokumentation, deltar i kartläggning och utredningsarbete samt bidrar med ett helhetsperspektiv i verksamheten utifrån ett beteendevetenskapligt förhållningssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning som beteendevetare, eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. I arbetet ingår dokumentation och vi vill därför att du har dokumentationserfarenhet och gärna av att skriva genomförandeplaner. Det är en stor fördel om du har arbetserfarenhet med målgruppen inom psykiatriska funktionsvariationer/NPF, gärna i ett utredande och kartläggande syfte. Det är positivt om du har kunskaper av MI, ESL och TBA.
Den här tjänsten passar dig som vill ha ett jobb där ingen dag är den andra lik. Du är en trygg och stabil person som inte är rädd för att ta dig an nya utmaningar. Du är bra på att kommunicera och hålla dig lugn i pressade situationer.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar cirka 3 300 medarbetare i nästan 70 olika professioner. Tillsammans möjliggör vi att Eskilstunas äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva tryggt och självständigt.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
