Betald praktik för UI / UX Designer - Bokadero AB - Grafiska jobb i Sundsvall

Prenumerera på nya jobb hos Bokadero AB

Bokadero AB / Grafiska jobb / Sundsvall2021-07-07Nu söker vi på Bokadero en framtida stjärna som vill vara med och utveckla Bokaderos digitala upplevelse till nästa nivå!Studerar du idag eller har du på något annat sätt möjlighet att ta en betald praktikplats och få värdefull erfarenhet? Är du en naturlig relationsbyggare som trivs med mixen av kundkontakt, produktutveckling och försäljning? Vill du jobba på ett värderingsdrivet företag med stora ambitioner och en snabbväxande SaaS-produkt? Då har du chansen att vara med på vår snabba, svängiga och roliga resa som vi har framför oss, som UI / UX Designer på Bokadero.Vilka är Bokadero?Bokadero är en digital rekryteringsplattform som förmedlar olika jobb, såsom konsultjobb, anställningar, praktikplatser, styrelsejobb m.m. I grunden har vi ett rekryteringsverktyg som förenklar för arbetsgivarnas rekryteringsprocesser.Genom vår plattform kan arbetsgivare visa upp sitt nuvarande och framtida rekryteringsbehov och sedan enkelt hantera ansökningar som kommer in. Konsulter kan lägga upp sina profiler, paktera sina tjänster och lämna offerter på jobbuppdrag som kommer in på vår jobbportal. Vi utmanar traditionella konsultförmedlingar och framförallt talarförmedlingar med en transparent och oberoende plattform där de vanliga 25 - 50 % förmedlingsavgifterna är helt borta.Ett av våra stora mål är att koppla ihop vår plattform med föreningslivet och bli en av de största aktörerna som stöttar föreningslivet. Vi vill dela ut 50 miljoner kr per år till föreningslivet genom att dela ut 6 % av våra intäkter.Vi vill göra jobbet till en hobby!Bokadero tror på att om vi tillsammans med dig utvecklar ett företag som våra medarbetare tycker är som sin hobby då kommer vi tillsammans kämpa hårdare och bry oss mer om företagets utveckling.Vi tror att jobbet blir roligare när alla är delaktiga i företagets utveckling och när arbetsuppgifterna känns betydelsefulla. För att uppnå det lägger vi väldigt mycket eget ansvar på alla medarbetare där alla ska känna att misstag bara är en väg vi behöver vandra för att nå framgång.Om företaget går bra så tycker vi också att våra medarbetare ska ha det lite bättre också, det gör vi genom att dela ut gemsamma bonusar till medarbetarna om vi uppnår våra målsättningar.Dina arbetsuppgifter som UI / UX designer på BokaderoVi söker dig som tidigt i din karriär vill ta ansvar och få vara med och ta fram idéer på hur vi kan öka den digitala upplevelsen för våra besökare, allt från funktionalitet för befintliga kunder och flöden för att skapa fler kunder och en bättre helhet.Bokadero består idag av flera olika affärsområden, vi tror att du skulle drivas av att ta fram förslag på hur vi kan skapa en helhet av alla affärsområden på en och samma plattform.Du kommer jobba tätt ihop med vårt utvecklingsteam bestående av Utvecklare, Customer Success Manager, Marknad och VD. Du kommer direkt bli delaktig i våra framtida visioner med plattformen för att du ska få bästa möjlighet att skapa förslag på framtida utveckling.Du kommer intervjua våra nyckelkunder och presentera lösningar på deras problem.Praktiken ska vara minst 6 månader, men troligen längre. Vår förhoppning efter avslutad praktik är att du då ska kunna erbjudas anställning i vårt team och bli en nyckelperson.2021-07-07Som person ser vi att du gärna har stor drivkraft och att du trivs med stort ansvar, högt tempo och hela tiden ser lösningar istället för problem. Du är samarbetsvillig, ansvarstagande och en riktigt doer.Vi tror att du kommer trivas extra bra i rollen om du har:Eller är på väg att skaffa god kunskap inom UI / UX.Är otroligt intresserad av digitala upplevelser.Behärskar Figma eller Adobe.Erfarenhet av att använda UI-komponentbibliotekErfarenhet av att analysera data för att styra designbeslutIntresse av att jobba i start-ups och innovativa miljöer.PlatsSom anställd på Bokadero kan du själv välja vart du vill arbeta från som utgångspunkt, det är meriterande för oss om du vill arbeta från en liten/medelstor stad i Sverige då vi själva brinner för landsbygden och vill bli rikstäckande. Vi har anpassat vårt arbetssätt för att alla ska kunna utgå från valfri ort.Vi har kontinuerliga träffar på vårt huvudkontor i Söderhamn som du behöver kunna ta dig till.Tjänsten planeras tillsättas till hösten/vintern men kan också bli en kombination av andra tjänster. Vi kommer intervjua kandidater löpande.Praktiken är till viss del betald men du som söker ska framförallt se utmaningen och möjligheten att få vara med och förbättra vår digitala upplevelse som den största drivkraften.Vi förväntar oss att du kan arbeta minst 20 timmar per vecka.Sista dag att ansöka är 2021-10-31Bokadero AB5851229