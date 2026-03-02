Besök-och leveransmottagare/lokalvård ISS
2026-03-02
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Besök- och leveransmottagare/FloorHost/Lokalvårdare till ISS- en bred och varierad serviceroll.
ISS söker en engagerad och serviceinriktad medarbetare till vår kund i Uppsala. Det här är en bred och omväxlande roll där du blir en viktig del av den dagliga arbetsplatsservicen - med ansvar för att skapa en välkomnande, trygg och professionell miljö för både besökare och medarbetare.
Om rollen
Som kombinerad roll Besök-och leveransmottagare/FloorHost/Lokalvårdare har du en central roll i att säkerställa att arbetsplatsen fungerar smidigt från start till slut på dagen. Rollen kombinerar både praktiska och administrativa moment, och passar dig som trivs med variation och att växla mellan olika typer av uppgifter.
I dina huvudsakliga ansvarsområden ingår att:
• Ta emot och välkomna besökare samt hantera besöksregistrering och passerkort.
• Ansvara för post - och leveranshantering samt intern distribution.
• Utföra rondering av överenskomna områden hos kund enligt gällande avtal.
• Vara behjälplig vid beställningar och administrativa uppgifter, såsom tilldelning av arbetsplats, personliga skåp, mötes- och konferensservice, passagetaggar och uppdatering av e-postlistor.
• Utföra daglig lokalvård och enklare städuppgifter på överenskomna ytor för att säkerställa en ren, trivsam och välkomnande miljö.
Dagen börjar med lokalvårdsuppgifter och övergår sedan till administrativa och kundnära arbetsuppgifter. Därför söker vi dig som trivs med en aktiv roll med stort variation och som uppskattar att växla mellan olika typer av ansvar.
Tjänsten är ett sommarvikariat på 100% mellan 2026-06-01 till 2026-08-07. Det finns även behov av visstidsanställning före och efter sommarvikariatet.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet från något eller några av följande områden: reception, konferens, hotell, vaktmästeri, lokalvård, butik eller annan serviceverksamhet. Du har gymnasieutbildning, god datorvana och erfarenhet av lokalvård.
Som person är du:
• Serviceinriktad- du ser vad som behöver göras och tar initiativ.
• Social och lyhörd- du bemöter människor med värme och professionalitet.
• Ansvarstagande och lösningsorienterad - du trivs med att hitta praktiska lösningar och skapa ordning.
• En lagspelare- du samarbetar gärna och bidrar till teamets goda stämning.
Du uttrycker dig väl på svenska och har goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och utvecklingsmöjligheter - allt för att du ska engageras och växa med ISS på lång sikt.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse! Vi ser fram emot din ansökan, dock senast 2026-04-02. Vi har en pågående rekryteringsprocess och vill anställa så snart som möjligt.. I din ansökan bifogar du CV, vi önskar ej personliga brev. Pga. GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via mail.
Vi rekryterar kompetensbaserat vilket innebär att processen innehåller tester, intervjuer och referenser. Bakgrundskontroller och säkerhetsprövningar kommer att ske. Vid eventuella frågor om processen, kontakta Susanne Karlsson på Susanne.karlsson@se.issworld.com
Ersättning

Enligt överenskommelse
