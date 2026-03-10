Besiktningstekniker till Kungsängen
Har du några års erfarenhet som besiktningstekniker eller fordonsmekaniker? Har du ett genuint teknikintresse och dokumenterad fordonskunskap? Då kan detta vara ett spännande jobb för dig!
Trafikvärdighet
Hos oss får du arbeta med spännande och utvecklande arbetsuppgifter i en verksamhet som bidrar till ett säkrare Sverige. Vi värdesätter ansvarstagande, samarbete och kompetensutveckling. Som medarbetare hos oss erbjuds du goda möjligheter till balans mellan arbete och privatliv, möjlighet till träning på arbetstid samt generösa villkor kring arbetstid, föräldralön och semester.
Trafikvärdighet är en del av Markverkstaden inom Arméstaben och arbetar med tekniskt stöd och kontroller kopplade till Försvarsmaktens materiel. Vår avdelning har ca 100 medarbetare och bedriver verksamhet i hela landet, denna tjänst är placerad i Kungsängen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Utföra trafikvärdighets- och funktionskontroller på Försvarsmaktens fordon och fordonssystem, främst med tyngre hjulgående fordonssystem
• Genomföra statusbedömningar (grundtillsyn)
• Bidra till att säkerställa hög tillgänglighet, funktionalitet och kvalitet i fordonssystemen
• Genomföra kontroller vid våra fasta kontrollstationer
• Delta i kontroller på andra orter där Försvarsmakten bedriver verksamhet
• Resa i tjänsten, både nationellt och internationelltPubliceringsdatum2026-03-10Kvalifikationer
• Lägst fullföljd Två- eller treårig fordonsteknisk utbildning med inriktning fordonsmekaniker. Annan teknisk utbildning eller kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Några års arbetslivserfarenhet företrädesvis som besiktningstekniker eller fordonsmekaniker
• Kunskaper i MS-Officepaketet företrädesvis Excel och Word
• Lägst körkortsbehörighet C
• Uttrycker dig obehindrat på svenska i såväl tal som skriftDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du arbetar strukturerat och noggrant samt tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är lösningsorienterad, samarbetar väl med andra och trivs i en roll där du behöver ta egna initiativ.
Arbetet innebär ett varierande arbetsflöde, vilket ställer krav på flexibilitet och förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt.
MERITERANDE
• Genomgått grundutbildning för Besiktningstekniker med lägst tilläggsutbildning tunga fordon (K2).
• Försvarsmaktens mekanikerutbildning
• Högre körkortsbehörighet än C
• Kunskap och erfarenhet av arbete med statusbedömning på fordon
• Kunskap och erfarenhet av arbete i stödsystem som t.ex. SAP
• Genomförd värnpliktsutbildning
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid Arbetsort: Kungsängen
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse
Arbetet medför krav på resor i tjänsten, såväl inrikes som utrikes. Tjänsten är en civil befattning.
Upplysningar om befattningen Sektionschef Joacim Wettermark; 072-972 37 85
Fackliga företrädare
AST OF: Tobias Brandt
OFR/S: Tony Svensson
Saco-S: Karin Gällmo
SEKO: Irene Ström
Samtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00
Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 2026-04-05. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
