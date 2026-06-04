Besiktningstekniker Täby
Aura Personal AB / Säkerhetsjobb / Täby Visa alla säkerhetsjobb i Täby
2026-06-04
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Besiktningstekniker sökes till Täby
Är du en noggrann, tekniskt kunnig och serviceinriktad besiktningstekniker med giltigt besiktningscertifikat? Vill du arbeta i en viktig roll där du bidrar till ökad trafiksäkerhet och en bättre miljö? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Om tjänsten Vi söker nu en engagerad besiktningstekniker till vår station i Täby. Du kommer att bli en del av ett sammansvetsat team där kvalitet, säkerhet och kundfokus står i centrum. I rollen får du arbeta självständigt samtidigt som du har stöd av erfarna kollegor och en organisation som värdesätter kompetens och utveckling.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Utföra kontrollbesiktningar och registreringsbesiktningar enligt gällande föreskrifter
Bedöma fordonens trafiksäkerhet, skick och miljöpåverkan
Ge tydlig och pedagogisk återkoppling till kunder kring besiktningsresultat
Säkerställa hög kvalitet och noggrann dokumentation i arbetet
Bidra till ett professionellt och trevligt kundbemötandeKvalifikationer
Giltigt besiktningscertifikat
B-körkort (manuell växellåda)
God datorvana
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete som besiktningstekniker
Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av kundservice
Personliga egenskaper Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann och har ett genuint intresse för fordon och teknik. Du är kommunikativ och trivs med att möta människor i ditt dagliga arbete. Du har förmågan att arbeta strukturerat även i ett högt tempo och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett stabilt och växande företag
Moderna arbetsverktyg och en säker arbetsmiljö
Möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning
Ett härligt team med god sammanhållning
Marknadsmässig lön och förmåner
Ansökan Låter detta som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att söka!
Välkommen med din ansökan och bli en viktig del i arbetet för säkrare vägar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7638853-2037222". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Westfield Täby Centrum (visa karta
)
183 70 TÄBY Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
9948850