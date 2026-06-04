Besiktningsman Brandlarm och Sprinkler
Avaron AB / Säkerhetsjobb / Kristianstad Visa alla säkerhetsjobb i Kristianstad
2026-06-04
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Kristianstad
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-04Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Vill du arbeta med besiktningar som har direkt betydelse för trygghet, kvalitet och regelefterlevnad i en större fastighetsmiljö? I den här rollen får du ansvara för normbesiktning enligt gällande regelverk för brandlarm och sprinkler, med fokus på både revisionsbesiktning och leveransbesiktning i ett omfattande fastighetsbestånd.
Du blir en viktig specialist i arbetet med att säkerställa att anläggningar fungerar som de ska, samtidigt som du har nära dialog med entreprenör inom brandlarm och sprinkler. En del av uppdraget handlar också om att dokumentera besiktningar digitalt i beställarens system för brandskydd. Vid vissa tillfällen kan även entreprenadbesiktningar ingå.
Det här är en intressant möjlighet för dig som vill kombinera teknisk specialistkompetens med ett uppdrag där ditt arbete får konkret påverkan i en komplex fastighetsmiljö.
ArbetsuppgifterDu genomför normbesiktningar för brandlarm och sprinkler enligt gällande regelverk.
Du arbetar med både revisionsbesiktning och leveransbesiktning.
Du dokumenterar besiktningar digitalt i beställarens system för brandskydd.
Du har löpande kontakt med entreprenör inom brandlarm och sprinkler.
Du bidrar med din sakkunskap i frågor som rör anläggningar, regelefterlevnad och besiktningsresultat.
Du kan vid behov även genomföra entreprenadbesiktningar.
KravDu har 2-5 års erfarenhet av arbete i den aktuella rollen.
Du har som minst gymnasienivå med tilläggskurser alternativt erfarenhet inom brandlarm, sprinkleranläggningar och entreprenadbesiktning.
Du har under de senaste 3 åren utfört minst en sprinkler-entreprenad som uppgått till minst 1 000 000 kr exkl. mervärdesskatt.
Du har under de senaste 3 åren utfört minst en brand-entreprenad som uppgått till minst 300 000 kr exkl. mervärdesskatt.
Du har erfarenhet av minst 3 liknande uppdrag från de senaste 3 åren.
Du kan visa upp certifikat för besiktning av brandlarm och sprinkler samt certifikat för att vara giltig besiktningsfirma gällande brandlarm och sprinkler.
Du kommunicerar obehindrat på svenska.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7854555-2037013". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Kristianstads Centralstation (visa karta
)
291 32 KRISTIANSTAD Jobbnummer
9948691