Besiktningsingenjör mot tryck till Jönköping
2025-10-06
Vill du vara med och bestämma över din arbetstid?
Hos Kiwa jobbar vi med frihet under ansvar och du planerar dina dagar utifrån vad som passar dig och våra kunder! Som besiktningsingenjör är du dagligen ute hos olika kunder för att inspektera och kontrollera trycksatta anordningar. På förmiddagen kanske du kontrollerar ett tryckkärl i en skolmatsal och på eftermiddagen tar du dig an pannor på ett kraftvärmeverk. Du trivs i en social roll med många kontaktytor samtidigt som du har ett stort intresse för teknik.
Om rollen
Vi behöver stärka upp vårt team i Jönköping. Vi söker dig som är utbildad ingenjör och/eller har god erfarenhet av processindustrin. I rollen som besiktningsingenjör utför du tekniska kontroller trycksatta anordningar. Vi arbetar med en bred variation av objekt, från exempelvis tryckkärl i en skolmatsal till pannor, rörledningar och tryckluftstankar på ett kraftvärmeverk. Utöver tekniska kontroller hjälper vi våra kunder med granskningar och dokumentation i enlighet med arbetsmiljöverkets föreskrifter, exempelvis tillhörande riskbedömningar, journaler för livslängd, program för fortlöpande tillsyn mm.
Vi ser att du trivs med eget ansvar då du oftast själv planerar dina arbetsveckor för att de ska passa både dig och våra kunder.
Är du inte utbildad ingenjör men har precis rätt erfarenheter i övrigt? Lugn, vi utbildar dig!
Din placeringsort är Jönköping och dina kunder finns i hela länet. Tjänsten innebär dagliga resor. Resor med övernattning förekommer.
För att läsa mer om våra tjänster inom besiktning och kontroll se gärna vår hemsida: Våra tjänster inom besiktning
Vem vi söker
• Teknisk gymnasieutbildning, YH-ingenjör eller liknande
• Erfarenhet från processindustrin
• Balans mellan teoretisk och praktisk kunskap
• Förmåga att skapa kundrelationer och har lätt att samarbeta med kollegor
• Intresse för teknik och människor
• B-Körkort
• Goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av besiktningsbranschen eller har jobbat med trycksatta anordningar tidigare.
För att lyckas som besiktningsingenjör är du lyhörd, nyfiken, driven och noggrann. Vi tror att med intresse och grundkunskap kommer man långt därför lägger vi stor vikt vid din personlighet!
Kiwa erbjuder
Kiwa är idag ett av de mest framgångsrika företagen inom besiktning, provning, certifiering och teknisk konsultation vilket är tack vare våra medarbetare som genom sitt engagemang och sin kunskap bidrar med säkerhet och hållbarhet till våra kunder och även till samhället. Därför satsar Kiwa mycket på sina anställda och deras utveckling. Genom ditt dagliga arbete, intressanta projekt och utbildningar kommer du och din kompetens ständigt att utvecklas när du är en del av Kiwa! Hos oss är laget före jaget viktigt och tillsammans skapar vi en positiv arbetsmiljö där vi alla är en del av en större gemenskap, Kiwa-gemenskapen!
• Ett generöst friskvårdsbidrag
• Ersättning för bland annat läkarvård, vaccinationer och möjlighet till en grundlig hälsoanalys
• En timbank så du kan vara ledig när du vill- inte bara när kalenderns röda dagar infaller
• Möjligheten att åka med på Kiwas skidresa tillsammans med ca 100 härliga kollegor
• Stabila villkor- Kiwa har kollektivavtal
Så här söker du
Ansök via vår hemsida och registrera ditt CV.
Urval och intervjuer sker löpande.
För frågor gällande rollen kontakta enhetschef Joakim Junehed på 010-479 3838 eller rekryteringsansvarig Sofija Petrov på sofija.petrov@kiwa.com
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför undanbe oss kontakt med rekryterings- och annonsförsäljare.
Om Kiwa
We ARE Kiwa- Är du?
För oss på Kiwa är vår värdegrund, ARE, utgångspunkten i allt vi gör. Ambitious, Reliable och Engaged. Känner du dig bekväm i vår värdegrund, strävar efter att skapa förtroende och trovärdighet mot kund och hos dina medarbetare och är samhällets och individens säkerhet i samhället viktigt för dig?
Kiwa är idag ett av de mest framgångsrika företagen inom besiktning, provning, certifiering och teknisk konsultation. Vi är en global aktör med lokal förankring. Vi har starka kundrelationer och hög service med ett fokus på säkerhet, teknik och hållbarhet. Vi har ett brett utbud och erbjuder tjänster inom processäkerhet, fastighets- och lyftsäkerhet, lantbruk samt inom livsmedels- och byggbranschen. Som koncern är vi verksamma i över 40 länder och har ca 10 000 anställda runt om i världen. I Sverige har vi ett tjugotal kontor mellan Kiruna och Malmö där totalt 900 medarbetare arbetar tillsammans för ett säkrare samhälle.
Övrig information
Kiwas målsättning är att ha en arbetsplats som är drogfri. Därför genomför vi slumpmässiga alkohol- och drogtester under året.
