Beredsskapspecialist
Svenska Kraftnät / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2026-07-06
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Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som Beredskapsspecialist erbjuds du ett av Sveriges viktigaste jobb, i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Som Beredskapsspecialist ansvarar du bland annat för att genomföra konsekvensanalyser, ta fram kontinuitetsplaner, identifiera risker och sårbarheter samt föreslå åtgärder.
Vi söker nu en specialist till vår enhet för att stärka upp inom ramen för riskanalys samt kontinuitetssamordning.
Du kommer att utifrån strategin för Civil beredskap på division Nät att säkerställa motståndskraft och uthållighet vid störning, kris och krig.. Strategin omfattar riskhantering, kontinuitetshantering, krisledning- och krigsorganisation, utbildning- och övning, beredskapsförråd, reparationsberedskap, strategiska avtal och fortifikatoriska skydd. Beroende på din bakgrund och/eller intresse så finns en stor möjlighet att påverka rollens innehåll och riktning.
I arbetsuppgifterna ingår även att:
Samordna division Näts aktiviteter kopplat till vår strategi för Civil beredskap, ta fram analyser, förslag på lösningar och prioriteringar utifrån ett beredskapsperspektiv
Leda och utveckla arbetet med kontinuitetshantering
Leda och utveckla arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser
Kartlägga kritiska verksamheter och processer
Kontinuerligt delta i arbetet med att genomföra analyser utifrån förändrat omvärldsläge
Som Beredskapsspecialist kommer du att tillhöra sektion Civil beredskap Nät och underliggande enhet Civil beredskapsplanering. Sektionen arbetar övergripande för hela div Nät och består idag av 14 personer. Sektionen bildades 2023 vilket gör att du har möjlighet att vara med i fortsatta uppbyggnaden av sektionen och enheter inom området Civil beredskap.
Rollen som Beredskapsspecialist kräver en stark förmåga att samarbeta tvärfunktionellt då du i rollen kommer ha stora kontaktytor inom divisionen, gentemot andra divisioner på Svenska kraftnät men även externt. Verksamhetsutveckling ingår som en viktig del i rollen, då nya arbetssätt och fokus på ledtidsförkortning och effektivisering krävs för att möta den höga tillväxttakten.
Om dig
Skallkrav:
För att trivas i rollen ser vi att du är samarbetsorienterad och har lätt för att anpassa dig och hitta lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du är bra på att sätta upp mål för dig själv och andra och du arbetar ambitiöst för att nå dessa mål tillsammans med andra. För att bli framgångsrik i den här rollen behöver du vara en strukturerad och analytisk person som tryggt kan prioritera och driva arbetet framåt på ett resultatorienterat sätt.
Du står upp för egna åsikter, har mod att säga ifrån och förmåga att skilja på sak och person. Rollen som Beredskapsspecialist kräver en stark relationsskapande förmåga då du i rollen kommer ha stora kontaktytor inom divisionen, gentemot andra divisioner på Svenska kraftnät men även externt.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser att du har relevant universitet- eller högskoleutbildning inom teknik, ingenjörsutbildning, statsvetenskap, riskhantering, ledarskap och ledning, juridik eller annan högre utbildning som Svenska kraftnät bedömer likvärdig. Vidare har du:
Flerårig erfarenhet av arbete inom stam- eller regionnät, alternativt annan kritisk infrastruktur
Relevant arbetslivserfarenhet och goda kunskaper om civil beredskap och totalförsvar
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
Erfarenhet av kravställning på verksamheten utifrån civil beredskap och totalförsvar
Erfarenhet av projektledning eller projektsamordning
Erfarenhet av kontinuitetshantering
Erfarenhet av risk- och sårbarhetsanalyser
Erfarenhet av att driva egen utredning på myndighet
Erfarenhet av arbete med krav- och styrdokument
Hantering av säkerhetsskyddsklassificerad information och/eller system
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Göteborg, Sundbyberg, Västerås, Sundsvall eller Luleå.
Möjlighet till distansarbete upp till 50 %, om arbetet tillåter. #LI-hybrid.
Resor kan förekomma i denna tjänst några gånger per år.
Sista ansökningsdag är den 10 augusti 2026.
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret.
Tjänsten är en tillsvidareanställning
Individuell lönesättning tillämpas och sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Joakim Lempiäinen, rekryterande chef, tel: 010-489 2135
Ethel Marx, ansvarig rekryterare, 010 489 2055
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet.Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät.https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 31 SUNDBYBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
9992958