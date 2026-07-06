Beredskapsspecialist- krisledning och omvärldsbevakning
Svenska Kraftnät / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2026-07-06
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Samhällets ökande behov av el, klimatförändringar och en ökad säkerhetspolitisk hotbild gör att elförsörjningen behöver öka sina ansträngningar att hantera allvarliga störningar och hot. Vi söker nu Beredskapsspecialister med inrikting mot krisledning och omvärldsbevaking.
Tillsammans med teamledaren utveckla och förvalta Svenska kraftnäts Tjänsteman i beredskap (TiB)-funktion och krisledningsorganisation samt ta ingå i vår omvärldsbevakningsfunktion. Omvärldsbevakningsfunktionen ska bland annat vara stöd åt TIB vid händelser. Tjänsten är ny och att vara med och utforma tjänsten ingår i uppdraget.
Delta i Svenska kraftnäts arbete med totalförsvarsplanering och krigsorganisation. Arbetet innebär samverkan med externa aktörer såsom elnätsbolag och myndigheter.
Du kommer ingå i Svenska kraftnäts krisorganisation i händelse av samhällsstörning. Representera Svenska kraftnät i olika typer av nätverk för samverkan med andra aktörer. Kan komma att behöva stödja andra funktioner på enheten
Du kommer främst arbeta med omvärldsbevakning, analysarbete och framtagande av lägesbild.
Du kommer även att arbeta med att stärka Svenska kraftnäts och elförsörjningens beredskap inför kriser, höjd beredskap och krig.
Du ska självständigt och tillsammans med andra driva utvecklingsarbete inom områdena krisberedskap, civilt försvar.
Enheten Beredskap samordnar, tar fram styrdokument, stödjer och följer upp Svenska kraftnäts interna arbete med krisberedskap, kontinuitet, krishantering samt Svenska kraftnäts arbete med totalförsvar inom elförsörjningen. Vi är ungeför 14 medarbetare.
Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys samt klimat- och sårbarhetsanalys ligger också på den här enheten.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad, resultatorienterad och har förmåga att skapa ordning i komplexa sammanhang. Eftersom detta är en ny befattning behöver du trivas med att bygga upp och vidareutveckla arbetssätt, processer och samverkansformer inom ansvarsområdet. Du tar initiativ, driver frågor framåt och omsätter idéer till konkreta resultat.
Du har en god samarbetsförmåga och är skicklig på att skapa och utveckla relationer både internt och externt. Rollen innebär samverkan med många olika aktörer, vilket ställer krav på att du kan lyssna in olika perspektiv och hitta gemensamma vägar framåt. Samtidigt är du trygg i din kompetens och kan stå fast vid välgrundade bedömningar när det behövs.
Du har ett helhetsperspektiv och förmåga att se bortom den egna verksamheten. I dina bedömningar utgår du från vad som ger bäst effekt för elförsörjningen och totalförsvaret som helhet, även när olika intressen behöver vägas mot varandra.
Rollen ställer också höga krav på stabilitet och gott omdöme. Du behåller lugnet och arbetar metodiskt även under pressade förhållanden, exempelvis vid samhällsstörningar, kriser eller arbete i stab. Du kan snabbt analysera information, ta fram lägesbilder och bidra med välavvägda beslutsunderlag även när tidsramarna är korta.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Du har en examen inom samhällsvetenskap, statsvetenskap, krisberedskap, krishantering eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har även:
Goda kunskaper om samhällets krisberedskap.
Erfarenhet av arbete med krisberedskap och erfarenhet av arbete med krisledning inklusive omvärldsbevakning och lägesbildsarbete.
Det här är ett område du tycker är samhällsviktigt/ stort intresse för.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom elförsörjning/energiförsörjning eller annan kritisk infrastruktur, helst med inriktning på krisberedskap eller totalförsvarsfrågor
Erfarenhet av att agera stabschef
Jobbat som TIB
Rakel, sambandstjänst
Erfarenhet att implementera och jobba med konceptet Gemensamma grunder
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
Möjlighet till distansarbete upp till 50 %, om arbetet tillåter. #LI-hybrid.
Resor förekommer i denna tjänst.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Sista ansökningsdag är 17 augusti 2026.
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret. Vi önskar ditt CV skrivet på svenska.
Individuell lönesättning tillämpas och sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Karin Ringnér, rekryterande chef, nr. 010-475 99 18
AnnSophie Doverlind, ansvarig rekryterare, 010-475 80 07
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31
Det kan vara svårt att nå oss under semestertiderna.
Du når oss också via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
9992982