Beredskapssamordnare till Tranås kommun
OM ARBETSPLATSEN
Administrativa avdelningen på kommunledningsförvaltningen leder och samordnar kommunens arbete med civilt försvar, krisberedskap och säkerhet. Vi söker nu efter ytterligare en beredskapssamordnare med inriktning mot säkerhet.
Trivs du att arbeta övergripande och vill skapa trygghet för organisationen och samhället? Då är det kanske dig vi söker!
Välkommen till en spännande karriärmöjlighet i Tranås kommun. Arbetsuppgifter
Du kommer att vara en viktig del i arbetet med att utreda och ta fram förslag för att stärka våra verksamheters förmågor att hantera händelser i fredstid och vid höjd beredskap. Du kommer ha ett nära samarbete med vår andra beredskapssamordnare och mycket kontakt med kommunens olika förvaltningar. En viktig del av ditt arbete blir att stödja verksamheterna och att integrera säkerhet- och beredskapsfrågor som en naturlig del i kommunens processer. Du kommer framför allt arbeta strategiskt och operativt med att förebygga och hantera risker samt stärka säkerheten inom organisationen.
Arbetet innebär till exempel:
Utveckla och implementera planer för krisberedskap, civilt försvar och säkerhet
Planera och genomföra utbildningar och övningar inom området
Analysera sårbarheter, driva systematiskt säkerhetsarbete samt samordna operativa frågor rörande fysisk säkerhet och personalsäkerhet.
Uppgifter inom säkerhetsskyddsområdet
Delta i interna och externa nätverk och samverkansforum
Ta fram beslutsunderlag i ärenden relaterade till civilt försvar, krisberedskap och säkerhet. Kvalifikationer
Du har en eftergymnasial utbildning och gärna erfarenhet av arbete med beredskaps- och säkerhetsfrågor inom offentlig förvaltning.
Tjänsten är säkerhetsklassad, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
För att passa i rollen ser vi att du är/har:
Strukturerad: Du skapar en planering i enlighet med uppdraget och övriga strategier och kan förmedla den till berörda. Du eftersträvar att arbeta enligt en tydlig process och organiserar och planerar ditt arbete väl samt slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du behåller ett lugn i perioder med hög arbetsbelastning och prioriterar ditt arbete utifrån vad som är viktigast för kommunen.
Omdöme: Du väger samman olika typer av information och hänsynstaganden samt visar omdöme i alla delar av processen.
Samordnande: Du koordinerar eller projektleder för att effektivt nå gemensamma mål.
Strategisk: Du har ett brett perspektiv på frågor och ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser. Du kan anpassa dig till förändrade planer för att uppnå goda resultat för kommunen
Kommunikativ: Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram genom att anpassa dig till mottagaren. Du är lyhörd och arbetar aktivt med att förmedla information.
Samarbetsorienterad: Du anpassar dig och hittar lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner https://www.tranas.se/arbete-och-naringsliv/arbeta-i-tranas-kommun/formanerhttps://www.tranas.se/arbete-och-naringsliv/arbeta-i-tranas-kommun/formaner
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Första intervjuer planeras att hållas 29 april och 6 maj.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-119039". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranås kommun
(org.nr 212000-0597), https://www.tranas.se/
Stadshusplan 1 (visa karta
)
573 82 TRANÅS Arbetsplats
Tranås Kommun Kontakt
Administrativ chef
Maria Blomberg maria.blomberg@tranas.se Jobbnummer
9845834