Beredskapssamordnare
Motala kommun, Säkerhet / Säkerhetsjobb / Motala Visa alla säkerhetsjobb i Motala
2025-10-24
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motala kommun, Säkerhet i Motala
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Gemensamma ledningsförvaltningen består av verksamhetsområdena Stöd och utveckling, Strategisk samhällsplanering, Räddningstjänst och säkerhet, HR, Kommunikation samt Planering och uppföljning.
Förvaltningen har till uppdrag att leda, stödja och samordna hela kommunorganisationen på kommunstyrelsens uppdrag. Detta görs genom att ha kundens behov i fokus samt att vi har en helhetssyn och gemensamma arbetssätt. Vi är en lärande organisation som främjar nyskapande och lärande av både omvärld och varandra.
Inom räddningstjänsten arbetar 46 heltidsanställda och drygt 50 deltidsanställda. Tjänsten är placerad på brandstationen i Motala.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Som beredskapssamordnare kommer du arbeta tillsammans med dina kollegor på enheten Samhällsskydd och beredskap för att driva och samordna beredskapsfrågorna. Du är ett kvalificerat stöd för den övriga organisationen.
Du får möjligheten att driva utvecklingsarbetet inom beredskap vilket innebär identifiera och analysera risker samt planera för hur situationer ska hanteras. Du kommer även utveckla och bedriva arbete med utbildning och övning.
Vid behov utarbetar du förslag till nya eller reviderade styrdokument och fungerar som sakkunnig både gentemot förtroendevalda och verksamheterna.
Du kommer att företräda kommunen externt i frågor som rör beredskapsfrågor och samverka med myndigheter och andra aktörer när detta krävs.Kvalifikationer
Du som söker har en eftergymnasial utbildning inom områden så som exempelvis krisberedskap, totalförsvar eller samhällsutveckling. Du kan också ha annan utbildning i kombination med arbetserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
Det är meriterande om du har arbetat i en kommunal organisation och har erfarenhet av arbete inom civil beredskap. Du har kunskap om relevant lagstiftning inom området. Det är också meriterande om du erfarenhet av att hålla i utbildnings- och/eller övningsmoment.
För att lyckas i ditt arbete som Beredskapssamordnare behöver du drivas av höga mål och arbeta ambitiöst för att nå dessa mål. Eftersom ditt arbete kommer kräva att du samverkar med många aktörer, både internt och externt, är det viktigt att du relaterar sig till dem genom att anpassa dig och hitta win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du söker och hittar lösningar på problem som uppkommer.
Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och för människors olika förutsättningar. Du anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren.
ÖVRIGT
Tjänsten kan vara föremål för säkerhetsprövning vilket innebär att du behöver vara svensk medborgare samt genomgå registerkontroll hos Säkerhetspolisen (SÄPO) och tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285839". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
(org.nr 212000-2817) Arbetsplats
Motala kommun, Säkerhet Kontakt
Enhetschef Samhällsskydd och Beredskap
Daniel Langenbach daniel.langenbach@motala.se 0141-222 603 Jobbnummer
9573553