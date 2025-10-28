Beredningsjurist
Sveriges Domstolar, Västmanlands tingsrätt / Juristjobb / Västerås Visa alla juristjobb i Västerås
2025-10-28
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Domstolar, Västmanlands tingsrätt i Västerås
Vårt uppdrag är att varje dag bidra till rättstrygghet i ett demokratiskt och rättssäkert samhälle. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.
Västmanlands tingsrätt är en öppen och modern domstol i centrala Västerås. Här arbetar drygt 90 medarbetare och domstolen är en av de större tingsrätterna i Sverige. Domstolen tar emot ett stort antal brottmål, tvistemål, ansökningar om äktenskapsskillnad, konkurser och domstolsärenden.
Hyres- och arrendenämnden handlägger tvister inom hyra, arrende och bostadsrätt i den utsträckning som framgå av lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder. Hyres- och arrendenämnden är en förvaltningsmyndighet med sju medarbetare som delar moderna lokaler i centrala Västerås med Västmanlands tingsrätt.
Är du intresserad av ett roligt och omväxlande arbete inom rättsväsendet där ditt bidrag verkligen gör skillnad? Då kan tjänsten som beredningsjurist hos oss vara något för dig.Publiceringsdatum2025-10-28Dina arbetsuppgifter
Du kommer att bereda mål och ärenden på tingsrätten samt att vara ordförande vid sammanträden och huvudförhandlingar. Du arbetar även nära avdelningens domare och bereder själv mål. Din egen beredning utgörs av självständigt juridiskt arbete, inom vilket område beslutas i samråd med din chef utifrån verksamhetens behov. Inom dessa ramar har du stort utrymme för hur du vill lägga upp ditt arbete.
På hyres- och arrendenämnden kommer du att delta i beredningen av ärenden och sköta protokollföringen vid nämndens sammanträden. Du kommer också att skriva förslag till beslut. I vissa ärenden kan du genom delegation få behörighet att fatta beslut på egen hand.
Fördelningen mellan arbetet på tingsrätten och hyres- och arrendenämnden är tänkt att från början att vara ungefär hälften på vardera. Fördelningen kan komma att ändras.Kvalifikationer
Du som söker ska vara notariemeriterad från tingsrätt eller förvaltningsrätt. Arbetet förutsätter mycket god juridisk skicklighet, noggrannhet och att du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Som person är du driven, strukturerad och kan arbeta självständigt och resultatinriktat. Du behöver kunna strukturera och prioritera dina arbetsuppgifter utifrån ett effektivt helhetsperspektiv. Du är också lyhörd, har lätt för att samarbeta med andra samt har lätt för att anpassa dig till nya situationer. Du behöver ha en god förmåga att samordna, fånga upp åsikter och navigera mellan arbetsgrupper. Som beredningsjurist krävs det ett intresse för handledning av andra. Erfarenhet inom dessa områden kan vara meriterande.
Arbetet på hyres- och arrendenämnden är förenat med resor till nämnden övriga sammanträdesorter inom Dalarnas, Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län.
Mycket stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.Så ansöker du
För att vi ska kunna bedöma din ansökan så ber vi dig att göra följande:
• beskriv varför du söker anställningen hos oss och beskriv på vilket sätt du kan bidra till domstolens och nämndens verksamhet i ditt personliga brev.
• bifoga ditt CV.
• bifoga underlag som styrker notariemeritering.
Referenser kommer att efterfrågas vid eventuell intervju.
Anställningen avser en tillsvidareanställning som kan inledas med sex månaders provanställning.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Sveriges domstolar tillämpar individuell lönesättning.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
Så jobbar vi med rekrytering (https://www.domstol.se/jobba-hos-oss/att-jobba-i-sveriges-domstolar/sa-jobbar-vi-med-rekrytering/)
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TVL 2025/195:24". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Västmanlands tingsrätt Kontakt
Hyresråd
Hans Öjemark 021-310 587 Jobbnummer
9578024