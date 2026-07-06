Beredare till Stålpartier i Norr!
Professionals Nord Norra Norrland AB / Teknikjobb / Piteå Visa alla teknikjobb i Piteå
2026-07-06
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Inledning
Är du en strukturerad och tekniskt kunnig person som vill vara en del av en stabil och kvalitetsdriven verksamhet där precision och problemlösning står i fokus? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig! Nu söker vi en beredare till verksamheten i Öjebyn för att stärka teamet.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Stålpartier i Norr (Spinab) räkning en beredare. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Spinab under 12 månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos Spinab, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och kundens önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till matilda.lindfors@pn.se
(mailto:matilda.lindfors@pn.se
)Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
I rollen som beredare kommer du att ha en viktig funktion mellan projektledning och produktion. Arbetet består främst av att ta fram tillverkningsritningar och beredningsunderlag för produktionen av stålpartier, dörrar och glaslösningar. Du kommer även att granska tekniska underlag, skapa produktionslistor samt stötta produktionen i tekniska frågor.
Rollen passar dig som trivs med strukturerat arbete där både teknik, kvalitet och samarbete är viktiga delar i vardagen.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av konstruktion, beredning eller tekniskt arbete inom tillverkande industri
• Har god vana av att arbeta i CAD eller liknande ritningsprogram
Det är meriterande om du har erfarenhet från stål-, bygg- eller verkstadsindustrin samt vana av att arbeta nära produktion och projektledning.
För att trivas i rollen tror vi att du är en stabil och driven person som uppskattar struktur, samarbete och långsiktighet. Du behöver kunna hantera flera parallella uppgifter samtidigt som du har förmågan att säkerställa hög kvalitet och rätt tekniska lösningar i varje projekt.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Öjebyn
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Matilda Lindfors / matilda.lindfors@pn.se
(mailto:matilda.lindfors@pn.se
)
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ned. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på matilda.lindfors@pn.se
(mailto:matilda.lindfors@pn.se
)
#spinab #professionals-nord #beredare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650), https://www.spinab.com/
943 31 ÖJEBYN Arbetsplats
Stålpartier i norr AB Kontakt
Konsultchefsassistent
Matilda Lindfors matilda.lindfors@pn.se +46701407818 Jobbnummer
9993562