Beräkningsingenjör inom termiska rörsystem
2025-12-09
Vi söker en beräkningsingenjör med specialistinriktning mot termiska analyser av rörsystem inom avancerade industrimiljöer. Rollen innebär att arbeta nära både konstruktion och utveckling, där du blir en nyckelperson i att säkerställa korrekta beräkningar, robust design och efterlevnad av gällande normer för komplexa rörsystem i kraftverksmiljöer. Du kommer in i en tekniskt driven organisation med många gränssnitt och får arbeta i projekt som spänner från nyutveckling till förbättring av befintliga produkter.Dina arbetsuppgifter
I denna roll ansvarar du primärt för att genomföra termiska beräkningar av rör och bälgar i kringsystem med höga tekniska krav. Du fungerar även som ett tekniskt stöd till konstruktörer vid val av rörförläggning, stöd, flexibla element och material. Arbetet innefattar också hantering av CE-relaterade beräkningskrav, där du använder din kunskap om normer som PED och ASME samt rekommenderar lösningar utifrån nationella regelverk. Du samarbetar tätt med erfarna rörberäknare och konstruktörer för att successivt bygga specialistkompetens. I rollen ingår frekventa kontakter med interna och externa gränssnitt inom utveckling, inköp, leverans- och serviceorganisationer samt tillverkning. Du deltar i utvecklingsprojekt, arbetar med förbättringar av befintliga produkter och ger teknisk support till olika funktioner. Beräkningsarbetet utförs huvudsakligen i CAEPIPE och ROHR2, medan Siemens NX och Teamcenter används i det dagliga konstruktions- och dokumentationsarbetet.
Kvalifikationer
Erfarenhet av termiska beräkningar eller mekaniska beräkningar av rörsystem
Kunskap om relevanta normer, exempelvis PED och ASME
Praktisk erfarenhet eller förståelse för industriell rörinstallation
Vana av att arbeta i CAE-verktyg för rörberäkningar, exempelvis CAEPIPE eller ROHR2
Erfarenhet av CAD- och PLM-verktyg såsom Siemens NX och Teamcenter
Förmåga att arbeta tvärfunktionellt med flera tekniska discipliner
God kommunikativ och analytisk förmåga
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom gasturbin- eller kraftverksindustri
Erfarenhet av specialistarbete inom rörberäkningar
Förståelse för tillverkningsprocesser, montage eller service av industrisystem
Villkor
Tjänsten är placerad i Finspång och utförs på plats. Uppdraget är ett konsultuppdrag med tillsvidareanställning hos konsultbolag och önskad start är omgående. Arbetstiden är heltid och uppdraget sker utan möjlighet till distansarbete.
Om du är redo att ta dig an en roll inom beräkningsingenjörsarbete och bidra med din kompetens och erfarenhet - tveka inte att skicka in din ansökan. Bifoga CV i din ansökan som tydligt visar att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot att höra från dig!
