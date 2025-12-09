Beräkningsingenjör inom termiska rörsystem

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Maskiningenjörsjobb / Finspång
2025-12-09


Publiceringsdatum
2025-12-09

Beskrivning
Vi söker en beräkningsingenjör med specialistinriktning mot termiska analyser av rörsystem inom avancerade industrimiljöer. Rollen innebär att arbeta nära både konstruktion och utveckling, där du blir en nyckelperson i att säkerställa korrekta beräkningar, robust design och efterlevnad av gällande normer för komplexa rörsystem i kraftverksmiljöer. Du kommer in i en tekniskt driven organisation med många gränssnitt och får arbeta i projekt som spänner från nyutveckling till förbättring av befintliga produkter.

Dina arbetsuppgifter
I denna roll ansvarar du primärt för att genomföra termiska beräkningar av rör och bälgar i kringsystem med höga tekniska krav. Du fungerar även som ett tekniskt stöd till konstruktörer vid val av rörförläggning, stöd, flexibla element och material. Arbetet innefattar också hantering av CE-relaterade beräkningskrav, där du använder din kunskap om normer som PED och ASME samt rekommenderar lösningar utifrån nationella regelverk. Du samarbetar tätt med erfarna rörberäknare och konstruktörer för att successivt bygga specialistkompetens. I rollen ingår frekventa kontakter med interna och externa gränssnitt inom utveckling, inköp, leverans- och serviceorganisationer samt tillverkning. Du deltar i utvecklingsprojekt, arbetar med förbättringar av befintliga produkter och ger teknisk support till olika funktioner. Beräkningsarbetet utförs huvudsakligen i CAEPIPE och ROHR2, medan Siemens NX och Teamcenter används i det dagliga konstruktions- och dokumentationsarbetet.
Kvalifikationer
Erfarenhet av termiska beräkningar eller mekaniska beräkningar av rörsystem


Kunskap om relevanta normer, exempelvis PED och ASME


Praktisk erfarenhet eller förståelse för industriell rörinstallation


Vana av att arbeta i CAE-verktyg för rörberäkningar, exempelvis CAEPIPE eller ROHR2


Erfarenhet av CAD- och PLM-verktyg såsom Siemens NX och Teamcenter


Förmåga att arbeta tvärfunktionellt med flera tekniska discipliner


God kommunikativ och analytisk förmåga

Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom gasturbin- eller kraftverksindustri


Erfarenhet av specialistarbete inom rörberäkningar


Förståelse för tillverkningsprocesser, montage eller service av industrisystem

Villkor
Tjänsten är placerad i Finspång och utförs på plats. Uppdraget är ett konsultuppdrag med tillsvidareanställning hos konsultbolag och önskad start är omgående. Arbetstiden är heltid och uppdraget sker utan möjlighet till distansarbete.
Om du är redo att ta dig an en roll inom beräkningsingenjörsarbete och bidra med din kompetens och erfarenhet - tveka inte att skicka in din ansökan. Bifoga CV i din ansökan som tydligt visar att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot att höra från dig!
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/

Arbetsplats
Q AB

Kontakt
Madeleine Minnered
madeleine.minnered@qbemanning.se
0709703906

Jobbnummer
9634917

