Beräkningsingenjör
Avaron AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2026-01-14
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en beräkningsingenjör till en högteknologisk produktionsmiljö där du blir en del av ett tvärfunktionellt team med beräkningsingenjörer, mekanikkonstruktörer och projektledare. Du bidrar i förbättrings- och investeringsprojekt och får en varierad vardag där du följer arbetet från tidig idé till producerande utrustning.
I rollen arbetar du nära konstruktörerna för att verifiera mekanisk hållfasthet enligt gällande standarder och riktlinjer. Du fungerar även som ett tekniskt stöd till projektledare, konstruktörer och produktionstekniker i frågor kopplade till beräkning och verifiering.
ArbetsuppgifterUtföra hållfasthetsberäkningar av konstruktioner
Genomföra simuleringar med finita element-metoden (FEM)
Utföra kabelhanteringssimuleringar
Planera och effektivisera beräkningsuppdrag
Arbeta med orderhantering kopplad till uppdraget
KravCivilingenjörsexamen inom maskinteknik eller byggteknik med inriktning mot beräkning
Erfarenhet av mekanisk konstruktion och beräkningsarbete enligt Eurokod
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
MeriterandeGrundläggande kunskaper inom maskinsäkerhet, AFS och CE-märkning
Erfarenhet av kabeltillverkning och kabelhantering
Kunskaper i Windchill
Kunskaper i SolidWorks
Kunskaper i AnsysSå ansöker du
