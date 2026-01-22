Bemanningskoordinator till akutmottagningen
2026-01-22
Verksamhetsområde ambulans- och akutsjukvård
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Verksamhetsområde ambulans- och akutsjukvård vid Akademiska sjukhuset är en verksamhet som kännetecknas av specialkompetens i handläggningen av akuta sjukdomstillstånd hos vuxna och barn inom ett flertal medicinska och kirurgiska områden. Akutsjukvården är ett område under snabb utveckling och förändring. Det omfattar prioritering, diagnostik och behandling av patienter med akuta sjukdomstillstånd.
Akutmottagningen har drygt 140 anställda sjuksköterskor, undersköterskor och avdelningssekreterare. Förutom avdelningschef finns biträdande avdelningschef, utbildningssjuksköterskor, utbildningsundersköterska, en klinisk adjunkt samt ett stort antal personer med specialuppdrag som garanterar att avdelningen ständigt utvecklas och förbättras. Nu söker vi en bemanningskoordinator till vår verksamhet, som kan arbeta för att mottagning har fullvärdig bemanning varje dag året om.
Ditt uppdrag
Som en av två bemanningskoordinatorer ansvarar du tillsammans med avdelningschef och biträdande avdelningschef för den dagliga och långsiktiga bemanningen på avdelningen. Arbetsuppgifterna innefattar att ta emot sjukanmälan, täcka sjukluckor, göra dagliga ändringar och konteringar i schemat. Du kommer att arbeta i vårt personaladministrativa system Heroma samt Medinet.
Du har ansvar för ordinarie schemaläggning, inskolningsscheman och är tillgänglig för frågor från personalen angående ledigheter och schemaläggning. Du har tät kontakt med ny personal och semestervikarier. För inplanering av praktiska detaljer, scheman under inskolning och semesterperioder.Publiceringsdatum2026-01-22Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av bemanning och schemaläggning i Heroma och Medinet. Du bör både ha en god datavana och problemlösningsförmåga. Du behöver vara lyhörd, utåtriktad, strukturerad och har lätt för att kommunicera. Vidare ska du kunna arbeta självständigt och ha ett intresse för bemanning och schemaläggning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och utbildning inom personaladministrativa system. Har du även jobbat inom akutsjukvård och är erfaren i att hantera mer akuta och plötsliga situationer, är det en fördel. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100 %, där vi kan komma att tillämpa provanställning på 6 månader. Tillträde enligt överenskommelse. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef, Madeleine Ödman, 018-611 91 92
Facklig kontaktperson nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval, intervjuer och tillsättning kan komma att ske löpande.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
