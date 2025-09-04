Bemanningsföretag söker erfarna tandsköterskor
2025-09-04
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
, Danderyd
, Västerås
eller i hela Sverige
Dental Turism AB, ett bemanningsföretag för tandsköterskor, specialiserat på tandvårdpersonal, söker nu erfarna tandsköterskor som kan arbeta från 1 till 5 dagar i veckan
Vi vänder oss särskilt till dig som:
• just nu arbetssökande
• pensionär som vill forsätta bidra med kunskap och erfarenhet inom tandvården
• tandsköterska som vill jobba extra
Vi erbjuder :
• Flexibela uppdrag på olika kliniker i Storstockholm
• Möjlighet att arbeta deltid-anpassat efter din tillgänlighet
• En trygg samarbetspartner med förståelse för tandvårdens behov
• Betalar reseersätning vid långa avståndPubliceringsdatum2025-09-04Kvalifikationer
• Utbildad tandsköterska med yrkeserfarenhet
• Sälvständig,ansvarsfull och serviceinriktad
• Gärna erfarenhet av kirurgi(ej krav), steril
Plats: StorStockholm
Skicka cv och några rader om sig själv till:info@dentalturism.se
, märk Tandsköterska -Bemanning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: info@dentalturism.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska". Arbetsgivare Dental Turism AB
(org.nr 559402-7194) Kontakt
Anna Davydova info@dentalturism.se Jobbnummer
9493065