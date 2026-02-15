Bemanningsföretag söker erfarna tandsköterskor
2026-02-15
Bemanningsföretag för tandsköterskor - Dental Turism AB söker erfarna tandsköterskor
Dental Turism AB är ett bemanningsföretag specialiserat på tandsköterskor och söker nu erfarna tandsköterskor för uppdrag i Storstockholm.
Vi erbjuder även hjälp med rekrytering till etablerade och välrenommerade kliniker med möjlighet till högre lön och goda utvecklingsmöjligheter.
Vi välkomnar dig som:
• är arbetslös och har a-kassa
• arbetar på en klinik men söker bättre villkor, högre lön och utvecklingsmöjligheter
• är utländsk tandläkare med erfarenhet av assistans i Sverige
• är pensionär och vill arbeta extra
Vi erbjuder:
• Flexibla uppdrag anpassade efter din tillgänglighet
• Möjlighet till både kortare och längre uppdrag
• Personlig kontakt och trygg samordning
Arbetsort: Storstockholm
Start: Enligt överenskommelse
Skicka din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@dentalturism.se Arbetsgivare Dental Turism AB
(org.nr 559402-7194), http://www.dentalturism.se Kontakt
VD Dental Turism
Anna Davydova info@dentalturism.se Jobbnummer
9743190