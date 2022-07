Bemanningsenheten söker Lärare med inriktning mot fritidshem för

Gävle kommun, Bemanningsenheten / Förskollärarjobb / Gävle

2022-07-30



Prenumerera på nya jobb hos Gävle kommun, Bemanningsenheten

Gävle växer och är i stark utveckling. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!Styrning och stöd Gävle har ansvaret för den strategiska utvecklingen på övergripande nivå nära politiken. Våra medarbetare jobbar med helheten och samordnar arbetet som är gemensamt för alla sektorer inom Gävle kommun.Tillsammans gör vi Gävle hållbart och utvecklande!2022-07-30Vi söker dig som är Legitimerad fritidslärare med erfarenhet från att arbeta på fritids.För att få en legitimation har du en högskoleutbildning på 180 hp som grundlärare - inriktning fritidshem. Med utbildningen har du även en behörighet i ett praktiskt/estetiskt ämne vilket gör att du kan arbeta i skolan på förmiddagar.Tillsammans med kollegorna i arbetslaget har du ansvar för den pedagogiska verksamheten på arbetsplatsen.Du arbetar utefter Gävle kommuns värdegrund och skolans läroplan.Kunskap i det svenska språket - SkallkravTala, läsa, skrivaKompetens i att följa en instruktion - SkallkravKunna leda lektioner utifrån en tilldelad arbetsbeskrivningGymnasieexamen - SkallkravAvslutad och godkändÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via Offentliga Jobb och inte via e-post eller pappersformat.Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.Varmt välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidTimavlönad. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2022-08-23 , upphör: 2022-12-22 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2022-08-14Gävle kommun, Bemanningsenheten6850075