Bemanningscontroller till stadsområde Hisingen
2026-01-28
Dina arbetsuppgifter
Är du duktig på att få resurser, ekonomi och verksamhetens mål att gå hand i hand? Då kan det här vara din nästa utmaning!
Som controller är du spindeln i nätet när det gäller bemanningsplanering.
Du stöttar enhetscheferna så att varje enhet får rätt resurser vid rätt tid, och ger verksamhetscheferna tydliga underlag för att styra verksamheten framåt. Målet? En budget i balans, en bemanning som fungerar smidigt och en effektiv planering av de personella resurserna.
Stadsområde Hisingen har drivna och engagerade ledningsgrupper med ungefär 48 enhetschefer, 5 metodutvecklare, 2 verksamhetsutvecklare och 5 verksamhetschefer.
Utförarverksamheterna består av Bostad med särskild service, dagliga verksamheter och korttidsboende på Byalagsgatan
Vi fortsätter att växa, så vi kan se fram emot att välkomna ännu fler kollegor till vårt gäng.
Vi arbetar tillsammans med övriga medarbetare för att ge individer med insats utifrån LSS, SoL och Hälso-och sjukvård en hög kvalitet utifrån givna förutsättningar.
Administratör med uppdrag som Bemanningscontroller kommer att arbeta för stadsområde Hisingen och vara organiserad under verksamhetschef.
Här får du en roll där struktur möter problemlösning, och där ditt arbete är avgörande för att personer med insatser från oss får ett stöd av högsta kvalitet.
Du utvecklar arbetet med bemanningsplanering utifrån både kort- och långsiktiga behov samt lagar och avtal. Du agerar även stöd till chefer och samarbetar med schemaplanerare, metodutvecklare, stödpedagoger, BC kollega på Hisingen samt övriga bemanningscontroller i staden och ekonomicontroller.
I uppdraget ingår att introducera chefer och berörda medarbetare i Time Care-systemen och bemanningsprocessen kopplat till budget. Du kommer att ingå i ett förvaltningsövergripande nätverk för bemanningscontrollers där detaljerna kring arbetet samordnas
Din arbetstid är förlagd till dagtid, måndag till fredag. Flextid tillämpas.
Låter det som uppdraget för dig? Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom ekonomi eller administration från gymnasium eller yrkeshögskola, alternativt annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Rollen kräver en god förståelse för personallogistik och att du har arbetat med Time Care planering eller annat planeringsverktyg för schemaläggning av personal. Vi vill också att du har arbetat med administration för verksamheter med schemalagd dygnet-runt bemanning.
Du behöver ha erfarenhet av budgetarbete, vara en van användare av Excel och kunna bygga ekonomiska uträkningar kopplat till schemaplanering i Excel.
Det är ett krav att du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift samt god förståelse för arbetsrättsliga lagar och avtal.
Det är meriterande om du skulle ha flera års erfarenhet av TimeCare-systemen (eller annat planeringssystem för bemanning) samt har en god förståelse för Göteborgs Stads och förvaltningens organisation.
Det är viktigt att du på ett effektivt sätt kan identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.
Du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du motiverar och beskriver pedagogiskt förändringar samt hanterar frågor kring förändring på ett konstruktivt sätt. Du driver långsiktigt och uthålligt förändringsarbete, både på lokal och övergripande nivå.
Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att framföra lösningar. Du förstår vad de vi är till för behöver och ser till att de blir nöjda. Du är positiv och observant i ditt kundbemötande.
Du har mod och förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag utan att vara beroende av andra. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt.Övrig information
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Intervjuer kommer att ske den 13 och 19 februari.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Ersättning
