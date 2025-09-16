Bemanningsassistent med rekryteringsansvar sökes
Helpman Entreprenad AB / Administratörsjobb / Sollentuna Visa alla administratörsjobb i Sollentuna
2025-09-16
Bemanningsassistent med rekryteringsansvar sökes Helpman Entreprenad är ett av de första bemanningsföretagen inom byggbranschen och vi har över 25 års erfarenhet av att matcha rätt person till rätt uppdrag. Nu söker vi dig som vill bli en viktig del av vårt team! Hos oss får du en varierande roll där du kombinerar kund- och konsultkontakter med administration och rekrytering. Vi tror att du trivs i ett socialt arbetsklimat, gillar att lösa problem och har lätt för att hålla många bollar i luften.
Dina arbetsuppgifter
• Matcha konsulter och kunder samt hålla löpande kontakt under pågående uppdrag
• Boka intervjuer och stötta vid rekryteringsprocessen. Du kommer att läsa CV och göra urval bland vilka som ska komma till intervju.
• Registrera och uppdatera information i våra system (bl.a. Milltime)
• Hantera administration kring ID06, EU-legitimation, BankID, pass, utbildningar och inskrivningar
• Utforma och publicera annonser, t.ex. på Arbetsförmedlingen
• Vara ett stöd för både kunder och konsulter via telefon, mejl och sms
• Hantera våra sociala medier (Instagram, Facebook mm.)
Din profil Vi söker dig som:
• Har goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
• Är digitalt kunnig och intresserad av att arbeta i olika system. Du bör ha erfarenhet av att jobba i Word och Excel
• Har tidigare erfarenhet av kund- och/eller konsultkontakter
• Är van att kommunicera professionellt både via mejl och telefon samt sociala medier
• Har körkort
• Har god förmåga att arbeta strukturerat även när det är mycket på gång
• Har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter (meriterande)
Vi ser gärna att du i början av din karriär och vill ta nästa steg i arbetslivet, du får gärna vara student på hel- eller deltid som vill kombinera studierna med ett deltidsjobb. Du är social, utåtriktad och gillar att bygga relationer. Samtidigt har du ett strukturerat arbetssätt och förmågan att hålla ordning även när tempot är högt. Hos oss får du en arbetsvardag med mycket variation och många kontakter - både med kollegor, kunder och konsulter.
Anställning och villkor
• Anställningsform: Deltid, timanställd. Omfattning 25-50 h/månad
• Start: Senast 1 november, eller efter överenskommelse
• Lön: Timlön 120-137 kr/h
AnsökanSista dag att ansöka är 24 september.
Skicka din ansökan innehållande CV och personligt till: rekrytering@helpman.se
. Märk ditt mejl med "Ansökan bemannninsassistent Helpman" samt ditt namn. Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Tveka därför inte att skicka in din ansökan redan idag. Vid frågor gällande tjänsten får du gärna kontakta oss via mejl på rekrytering@helpman.se Ersättning
